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Fon soruşturması kapsamında 6 Kasım'da tutuklanan eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye kararı verildi. Kaya'nın avukatının sağlık gerekçesiyle yaptığı itirazı değerlendiren hakimlik, eski bakanın konutu terk etmemesi ve yurt dışına çıkmaması şartıyla serbest bırakıldı. Peki, Fatma Betül Sayan Kaya neden tutuklanmıştı, hangi suçlamalar yöneltilmişti ve tahliye kararının gerekçesi ne oldu?

FATMA BETÜL SAYAN KAYA NEDEN TUTUKLANMIŞTI?

Fatma Betül Sayan Kaya, fon soruşturması kapsamında yürütülen incelemede, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamalarıyla 6 Kasım'da tutuklandı.

Savcılığın nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, Kaya'nın Özata Denizcilik hisselerine ilişkin kamuya açıklanmamış ve yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek bilgilere sahip olduğu yönünde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından rapor hazırlandığı belirtildi. Söz konusu rapor doğrultusunda savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA'NIN SUÇU NE?

Soruşturma kapsamında Kaya'ya yöneltilen suçlamalar, Özata Denizcilik hisseleri üzerinden gerçekleştirilen işlemler ve fonların tasfiye süreciyle bağlantılı olduğu ileri sürülen yatırım hareketleri çerçevesinde ele alındı.

Savcılık sevk yazısında, Kaya'nın Tera Grubu yöneticilerinden Erdin Özel ile önceden tanıştığı ve yatırım sürecinde görüşmelerinin yoğun şekilde devam ettiği kaydedildi. Kaya'nın ayrıca Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile görüştüğü ve grup bünyesinde yatırım hesabı açtığı belirtildi.

ÖZATA DENİZCİLİK HİSSELERİNİ TASFİYE KARARINDAN BİR GÜN ÖNCE SATMIŞTI

Sevk yazısında yer alan bilgilere göre Kaya, Nisan 2026'da satın aldığı Özata Denizcilik hisselerini, fonlara ilişkin tasfiye kararının alındığı 17 Eylül'den bir gün önce elden çıkardı. Hisselerin piyasada satılmadığı, virman yoluyla Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye devredildiği ve satış bedelinin aynı gün Kaya'nın hesabına yatırıldığı belirtildi.

Savcılık yazısında, normal koşullarda hisse satışından elde edilen tutarın iki iş günü sonra hesaba geçmesi gerekirken, virman işlemi nedeniyle paranın aynı gün hesaba aktarıldığına dikkat çekildi.

SAVCILIK TASFİYE KARARINI ÖNCEDEN BİLDİĞİ DEĞERLENDİRMESİNDE BULUNMUŞTU

Savcılık, Kaya'nın Tera Grubu yöneticileriyle iletişim halinde olmasını, ilk kez borsa yatırımı yapmasına rağmen yüksek miktarda yatırım gerçekleştirmesini ve hisselerini tasfiye kararından bir gün önce elden çıkarmasını değerlendirdi. Bu kapsamda Kaya'nın tasfiye kararını önceden bildiği yönünde değerlendirmede bulunuldu.

Savcılık, kuvvetli suç şüphesi ile kaçma ve delil karartma ihtimallerini gerekçe göstererek Kaya'nın tutuklanmasını talep etmişti.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA 160 MİLYON TL'LİK YATIRIMDAN NE KADAR KAZANDI?

Soruşturmanın odağında yer alan Özata Denizcilik hisselerine ilişkin yatırım hareketleri kapsamında, Kaya'nın söz konusu hisselere 160 milyon TL yatırım yaptığı ve beş ay içerisinde yaklaşık 2,2 milyar TL kazanç elde ettiği basına yansımıştı.

Bu tutar, soruşturma kapsamında gündeme gelen hisse işlemleri ve fonların tasfiye süreciyle ilgili iddialar arasında yer aldı.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA NEDEN TAHLİYE EDİLDİ?

6 Kasım'da tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın avukatı, müvekkilinin sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tahliyesi için itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren hakimlik, Kaya'nın "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkmama" şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verdi.

Kaya'nın 18 Kasım'da cezaevinde baygınlık geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti. Hastanede yapılan tıbbi müdahalenin ardından yeniden cezaevine götürüldüğü ifade edilmişti.

Tahliye kararıyla birlikte Fatma Betül Sayan Kaya hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanmaya başlandı.