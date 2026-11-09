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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın hakimlik ifadesinde çocuklarına ilişkin sözleri gündeme geldi. Savunmasının sonunda ailevi durumuna dikkat çeken Kaya, çocuklarından birinin yakın zamanda açık kalp ameliyatı geçirdiğini belirterek serbest bırakılmasını talep etti. Peki, Fatma Betül Sayan Kaya’nın çocuğu hasta mı, hastalığı nedir? Detaylar...

FATMA BETÜL SAYAN KAYA’NIN ÇOCUĞU HASTA MI?

Fatma Betül Sayan Kaya, hakimlikte verdiği ifadede iki çocuğu olduğunu belirterek çocuklarından birinin yakın tarihte açık kalp ameliyatı geçirdiğini söyledi. Kaya, savunmasının sonunda çocuklarının durumunu dile getirerek tutuksuz yargılanma talebinde bulundu.

Eski bakanın ifadesinde konuya ilişkin kullandığı sözler şöyle:

"Benim 2 çocuğum vardır. Biri yakın tarihte açık kalp ameliyatı olmuştur, küçük bir kızım vardır. Serbest bırakılmamı talep ederim."

FATMA BETÜL SAYAN KAYA’NIN ÇOCUĞUNUN HASTALIĞI NEDİR?

Fatma Betül Sayan Kaya'nın hakimlik ifadesinde çocuklarından birinin açık kalp ameliyatı geçirdiği bilgisi yer aldı. Ancak paylaşılan ifadede çocuğunun hangi hastalık nedeniyle ameliyat edildiğine ilişkin ayrıntı bulunmuyor.

Bu nedenle çocuğunun hastalığının ne olduğu konusunda, Kaya'nın hakimlikteki açıklamalarının dışında kesin bir bilgi bulunmuyor.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA NEDEN TUTUKLANDI?

Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklandı. Hakimlikteki savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Kaya, Tera Grubu yöneticileriyle yoğun görüşmeler yaptığı iddialarını da reddetti ve borsa yatırımlarına ilişkin işlemlerini anlattı.

Hakimlik ise dosyadaki hisse işlem verileri, Sermaye Piyasası Kurulu raporu ve Tera Grubu yöneticileriyle irtibatına ilişkin değerlendirmeler doğrultusunda kuvvetli suç şüphesinin bulunduğuna hükmetti. Delillerin henüz tamamının toplanmamış olması ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirmesiyle Kaya'nın tutuklanmasına karar verdi.