Fatma Betül Sayan Kaya neden ifadeye çağrıldı?

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Sermaye piyasası işlemlerini inceleyen fon soruşturması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) tasfiye kararı aldığı portföy yönetim şirketleri ve bu şirketlere ait yatırım fonları üzerine yoğunlaşıyor. Sayan Kaya ve eşi daha önce de soruşturma kapsamında ifade vermiş, suçlamaları reddetmişti. İşte Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadeye çağrılmasına ve fon soruşturmasına dair bilinenler.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA NEDEN İFADEYE ÇAĞRILDI?

Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Fon Soruşturması" kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Sayan Kaya ile birlikte eşi İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül de ifadeleri alınmak üzere emniyet kanalıyla Başsavcılığa çağrıldı. Üç ismin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade vermesi bekleniyor.

FON SORUŞTURMASI NEDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması, sermaye piyasası işlemlerini kapsıyor. Soruşturmanın merkezinde, SPK'nın 17 Eylül'de tasfiye kararı aldığı yedi portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonu bulunuyor. Bu fonlarda yaklaşık 455 bin yatırımcının bulunduğu belirtiliyor. Soruşturma kapsamında çok sayıda kişi tutuklandı.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA AK PARTİ'DEN İHRAÇ EDİLDİ Mİ?

Fatma Betül Sayan Kaya, iddiaların gündeme gelmesinin ardından 26 Eylül'de AK Parti'deki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan ise daha sonra yaptığı açıklamada Sayan Kaya'nın artık partinin üyesi olmadığını söyledi.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA KİMDİR?

Fatma Betül Sayan Kaya, 1981 yılında İstanbul'da doğdu. AK Parti'de çeşitli görevler üstlenen Sayan Kaya, İstanbul milletvekili olarak görev yaptı. Sayan Kaya, 2015-2018 yılları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak görev yaptı. Sayan Kaya, iş insanı İlyas Kaya ile evli.