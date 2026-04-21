Türk müzik ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Fatih Ürek, 2025 yılında yaşadığı ciddi sağlık sorununun ardından hayatını kaybetmesiyle birlikte hem sanat camiasını hem de hayranlarını derin bir üzüntüye boğdu. Uzun süre yoğun bakımda tedavi gören ve yaklaşık üç ay süren yaşam mücadelesi sonrası 30 Ocak’ta vefat eden Ürek’in ardından en çok merak edilen konuların başında “mirasının kime kaldığı” sorusu geldi. Peki, Fatih Ürek'in mirası kime kaldı? Fatih Ürek'in serveti ne kadar? Detaylar haberimizde.

FATİH ÜREK'İN MİRASI KİME KALDI?

Fatih Ürek’in mirası kime kaldı sorusu, sanatçının özel hayatına dair detayların da gündeme gelmesine neden oldu. Türk Medeni Kanunu’na göre miras paylaşımı, yasal mirasçılar ve varsa düzenlenmiş vasiyetname doğrultusunda belirleniyor. Ancak Fatih Ürek’in mirasına ilişkin resmi makamlarca doğrulanmış bir vasiyet açıklaması henüz kamuoyuyla paylaşılmış değil.

Basına yansıyan bilgilere göre Ürek’in yasal mirasçılarının aile bireyleri olduğu değerlendiriliyor. Sanatçının özellikle son yıllarda mal varlığını farklı yatırımlara yönlendirdiği ve finansal planlamalarını profesyonel şekilde yaptığı da biliniyor. Ancak miras paylaşımına dair kesin ve resmî detaylar, yalnızca hukuki süreç tamamlandığında netleşecek.

Bu süreçte en önemli nokta, mirasın yalnızca maddi varlıklarla sınırlı olmaması. Fatih Ürek’in bıraktığı en büyük miras, müzik kariyeri, sahne performansları ve Türk pop müziğine kazandırdığı eserler olarak değerlendiriliyor. “Hadi Hadi” gibi hafızalara kazınan şarkılar, onun sanat dünyasındaki kalıcı etkisini gözler önüne seriyor.

FATİH ÜREK'İN SERVETİ NE KADAR?

Fatih Ürek’in vefatının ardından en çok konuşulan başlıklardan biri de sanatçının sahip olduğu servet oldu. İddialara göre Fatih Ürek’in serveti içerisinde en değerli kalemlerden biri Bodrum Yokuşbaşı’nda bulunan yaklaşık 800 metrekarelik lüks malikanesi. Bu mülkün güncel piyasa değerinin yaklaşık 170 milyon TL civarında olduğu belirtiliyor.

Bunun yanı sıra İstanbul Ataşehir’de 5 daireye sahip olduğu ifade ediliyor. Bu gayrimenkullerin, hem kira getirisi hem de yatırım değeri açısından önemli bir portföy oluşturduğu biliniyor.

Sanatçının finansal varlıkları arasında bankada bulunan nakit para, yaklaşık 6 milyon TL değerinde araç filosu ve yüksek değerli pırlanta ile mücevher koleksiyonu da yer alıyor.

Öte yandan Ürek’in bir dönem büyük bir kafe zincirinde hissedar olduğu, ancak vefatından kısa süre önce bu hisselerini farklı yatırımlar yapmak amacıyla elden çıkardığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.