Fatih Ürek öldü mü, Fatih Ürek ne zaman öldü, neden öldü?

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Fatih Ürek, bir süredir verdiği yaşam mücadelesini kaybederek 59 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefat haberinin ardından ölüm nedeni ve sağlık süreci kamuoyunun gündemine oturdu. Peki, Fatih Ürek ne zaman öldü, neden öldü? İşte merak edilen soruların yanıtları.

FATİH ÜREK NE ZAMAN ÖLDÜ?

Fatih Ürek, 15 Ekim 2025 tarihinde evinde geçirdiği ani kalp krizi sonrasında hastaneye kaldırıldı. Kalbinin durması nedeniyle acil müdahale edilen sanatçı, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yaklaşık 107 gün süren yaşam mücadelesinin ardından Fatih Ürek, 30 Ocak 2026 tarihinde 59 yaşında hayatını kaybetti.

FATİH ÜREK NEDEN ÖLDÜ?

Sanatçının ölüm nedeninin geçirdiği ağır kalp krizi olduğu açıklandı. Hastaneye kaldırıldığı ilk andan itibaren yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yapılan resmi açıklamalarda, ölümün kalp krizine bağlı gelişen sağlık sorunları nedeniyle gerçekleştiği belirtildi.

HAKKINDAKİ İDDİALAR YALANLANDI

Fatih Ürek'in vefatının ardından sosyal medyada ölüm nedenine ilişkin farklı iddialar ortaya atıldı. Ancak sanatçının tedavi gördüğü hastane tarafından yapılan resmi açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Açıklamada, Fatih Ürek'in ölüm nedeninin geçirdiği ağır kalp krizi olduğu vurgulanarak kamuoyunda dolaşan asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.

SANAT CAMİASINI YASA BOĞDU

Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Fatih Ürek'in vefatı, sanat dünyasında ve hayranları arasında büyük üzüntüye neden oldu. Uzun yıllar müzik kariyeri ve televizyon programlarıyla geniş bir kitleye ulaşan sanatçı, geride unutulmaz eserler ve başarılı projeler bıraktı. Vefat haberinin ardından çok sayıda sanatçı ve seveni taziye mesajları paylaşarak üzüntülerini dile getirdi.