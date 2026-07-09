Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen resmi akşam yemeğinin menüsünü hazırlayan isimlerden biri olarak gündeme gelen Fatih Tutak, uluslararası gastronomi dünyasının yakından tanıdığı Türk şefler arasında yer alıyor. Kariyeri boyunca Asya ve Avrupa'nın önde gelen restoranlarında görev yapan Tutak, Türkiye'ye döndükten sonra açtığı restoranıyla önemli başarılara imza attı. Peki, Fatih Tutak kimdir? NATO akşam yemeğini hazırlayan şef Fatih Tutak kaç yaşında, nereli? Fatih Tutak restoranı nerede? Detaylar...

NATO AKŞAM YEMEĞİNİ HAZIRLAYAN ŞEF FATİH TUTAK KİMDİR?

Fatih Tutak, 31 Ağustos 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk gastronomisinin uluslararası alandaki önemli temsilcilerinden biri olan Tutak, profesyonel aşçılık eğitimini Bolu Mengen Aşçılık Okulu'nda aldı.

Meslek hayatının ilk döneminde İstanbul'da dünyaca ünlü şef Paul Pairet ile çalışma fırsatı yakalayan Fatih Tutak, kariyerini geliştirmek amacıyla yurt dışına yöneldi. Çin'in Qingdao, Pekin ve Hong Kong kentlerinde görev yaptıktan sonra Singapur'daki Marina Bay Sands bünyesinde çalıştı.

Burada bulunduğu dönemde modern Japon mutfağının önemli temsilcilerinden Şef Seiji Yamamoto'nun yönettiği Nihonryori Ryugin restoranında dört aylık staj yapma hakkı kazandı. Daha sonra Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, uzun yıllar dünyanın en iyi restoranları arasında gösterilen Noma'da Şef René Redzepi ile birlikte çalıştı.

2015 yılında Tayland'ın başkenti Bangkok'ta The Dining Room of The House of Sathorn restoranında Baş Aşçı olarak göreve başladı. Burada özellikle Tayland mutfağı üzerine yoğunlaşırken, yönettiği restoran Asia's 50 Best Restaurants listesine girmeyi başardı ve Michelin Guide Thailand tarafından da ödüllendirildi.

Bangkok'ta görev yaptığı dönemde annesinin mantısından ilham alarak hazırladığı "From My Mum" isimli yemek büyük ilgi gördü. Bu başarının ardından Türk mutfağından ilham alan özel bir tadım menüsü oluşturmaya başladı.

2019 yılında Türkiye'ye dönen Fatih Tutak, Aralık ayında İstanbul'da TURK Fatih Tutak restoranını açtı. Restoran kısa sürede uluslararası gastronomi çevrelerinin dikkatini çekti ve CNN Travel tarafından 2020 yılının dünyanın en iyi yeni restoranları arasında gösterildi.

Bugün Fatih Tutak, Türkiye'de iki Michelin Yıldızı alan tek restoranın hem sahibi hem de baş şefi olarak çalışmalarını sürdürüyor.

FATİH TUTAK KAÇ YAŞINDA?

Fatih Tutak, 31 Ağustos 1985 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 40 yaşındadır.

FATİH TUTAK NERELİ?

Fatih Tutak, İstanbul doğumludur.

Meslek yaşamı boyunca Çin, Singapur, Danimarka ve Tayland başta olmak üzere birçok ülkede çalışarak uluslararası mutfak kültürü konusunda önemli deneyim kazandı. Yurt dışında edindiği bilgi birikimini Türkiye'ye taşıyan Tutak, kariyerine İstanbul'da devam etmektedir.

FATİH TUTAK RESTORANI NEREDE?

Fatih Tutak'ın restoranı, İstanbul'da hizmet veren TURK Fatih Tutak isimli restorandır.

Restoran, Aralık 2019'da açıldı ve kısa sürede uluslararası gastronomi dünyasında dikkat çeken adreslerden biri haline geldi.

2023 yılında Michelin Rehberi tarafından iki Michelin Yıldızı ile ödüllendirilen restoran, bu unvana sahip Türkiye'deki tek restoran olma özelliğini taşıyor.

Ayrıca restoran, CNN Travel'ın 2020 yılında yayımladığı "Dünyanın En İyi Yeni Restoranları" listesinde de yer aldı.

FATİH TUTAK SEVGİLİSİ KİM?

Fatih Tutak evli değildir. Magazin basınında daha önce oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile ilişki yaşadığı yönünde haberler yer almıştı. Söz konusu ilişki geçmiş dönemde magazin gündemine yansımış olup, güncel olarak evliliğine ilişkin kamuoyuna açıklanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

Fatih Tutak'ın kariyeri boyunca elde ettiği başlıca başarılar arasında 2017 ve 2018 yıllarında Asia's 50 Best Restaurants listesine giren restoranın yönetiminde bulunması, Michelin Guide Thailand tarafından ödüllendirilmesi ve 2023 yılında İstanbul'daki TURK Fatih Tutak restoranıyla iki Michelin Yıldızı kazanması yer alıyor. Uluslararası mutfak deneyimini Türk mutfağıyla buluşturan çalışmaları sayesinde, günümüzde Türk gastronomisinin dünyadaki önemli temsilcileri arasında gösteriliyor.