Haberler

Fatih Sultan Mehmed kaçıncı Mehmed'dir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatih Sultan Mehmed kaçıncı Mehmed'dir?
Güncelleme:
+22 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ekranların sevilen ismi Beyazıt Öztürk'ün uzun bir aradan sonra Kanal D sahalarına döndüğü "Beyaz'la Joker" programı, izleyicileri hem eğlendiriyor hem de düşündürüyor. 4 Ocak 2026'da yayın hayatına başlayan yarışmada sorulan ilginç genel kültür soruları, sadece stüdyodaki yarışmacıları değil, ekran başındaki binlerce kişiyi de meraklandırarak arama motorlarına yönlendiriyor. Fatih Sultan Mehmed kaçıncı Mehmed'dir?

 

"Kanal D ekranlarında yayınlanan Beyaz'la Joker, her bölümüyle sosyal medyanın ve Google trendlerinin zirvesine yerleşiyor. Beyazıt Öztürk'ün samimi sunumuyla 3 milyon TL'lik büyük ödül için ter döken yarışmacılara yöneltilen Beyaz'la Joker soruları, izleyiciler tarafından da anlık olarak takip ediliyor. Ekran başındakilerin cevaplarını bulmak için birbiriyle yarıştığı o merak uyandıran soruları ve programın en güncel yanıtlarını sizler için bir araya getirdik." Fatih Sultan Mehmed kaçıncı Mehmed'dir?

FATİH SULTAN MEHMED KAÇINCI MEHMED'DİR?

1.

3.

2.

4.

Cevap: 2
BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Lucas Torreira'nın çabası Uruguay'a yetmedi

Lucas Torreira daha ne yapsın?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan F-35 için ABD'ye net mesaj: Adım bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 için ABD'ye net mesaj: Adım bekliyoruz
Mezarlıkta baltalı dehşet! Kaptığı gibi husumetlisinin başına indirdi

Kaptığı gibi husumetlisinin başına indirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya'da 87 yaşındaki kadının evinden tahliyesi sokakları karıştırdı: Polis göstericilere müdahale etti

87 yaşındaki kadın sedyeyle evinden atılması sokakları karıştırdı

Sapanca'daki 'ters bakma' cinayetinde karar çıktı! Anne bayıldı, adliye önü karıştı

Biri müebbet aldı, diğeri tahliye! Anne yığıldı, adliye karıştı
Salah, Trabzon'a golleri dışında da katkı sağlıyor

''Salah varsa bereket var'' sözü gerçek oldu
Milli boksör Havvanur Kethüda, Avrupa şampiyonu

Milli boksör Havvanur Kethüda, Avrupa şampiyonu
Karaman'da çift ölü bulundu, 'Evde siyanür var, girmeyin' notu çıktı

Karı koca evlerinde ölü bulundu! Kapıdaki not dehşete düşürdü
Katz'dan Erdoğan'ı hedef alan skandal sözler! Türkiye'den peş peşe tepki

Yine haddini aştı! BM'ye ayar veren Erdoğan için skandal suçlama
Türkiye'nin konuştuğu Zeynep, Beyaz'la Joker'de yarışacak

Bu akşam çuvalla para kazanabilir