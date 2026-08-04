Fatih Eke kimdir, Fatih Eke kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Kamuoyunun dikkatini çeken isimlerden biri olan Fatih Eke hakkında araştırmalar hız kazandı. Fatih Eke'nin yaşı, memleketi, mesleği ve yaşam öyküsünü öğrenmek isteyen vatandaşlar, "Fatih Eke kimdir?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte Fatih Eke'nin hayatı, kariyeri ve merak edilen biyografik bilgileri...

FATİH EKE KİMDİR?

Fatih Eke, 10 Kasım 1979 tarihinde dünyaya geldi. İş insanı, girişimci ve yazar olarak kariyerini sürdüren Eke, özellikle tarım, gıda ve teknoloji alanlarında gerçekleştirdiği projelerle tanınıyor. Üretimden dijital dönüşüme uzanan çalışmalarıyla hem Türkiye'de hem de uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren Eke, girişimcilik vizyonuyla dikkat çekiyor.

FATİH EKE KAÇ YAŞINDA?

10 Kasım 1979 doğumlu olan Fatih Eke, 2026 yılı itibarıyla 46 yaşındadır. Uzun yıllardır iş dünyasında faaliyet gösteren Eke, farklı sektörlerde geliştirdiği projelerle kariyerini sürdürmektedir.

FATİH EKE'NİN MESLEĞİ NE?

Fatih Eke, iş insanı, girişimci ve yazardır. Kariyerine tarımsal üretim alanında başlayan Eke, zaman içerisinde faaliyet alanını genişleterek gıda üretimi, ihracat, teknoloji yatırımları ve blockchain projelerine yöneldi. Aynı zamanda dijital dönüşüm ve yenilikçi teknolojiler üzerine çalışmalar yürüten bir girişimci olarak da öne çıkmaktadır.

TARIM VE GIDA SEKTÖRÜNDEKİ BAŞARISI

Fatih Eke'nin iş hayatındaki ilk önemli adımları tarım sektöründe oldu. Özellikle çörek otu üretimi ve ihracatı alanında edindiği deneyim sayesinde uluslararası pazarlara açılan Eke, kurucusu olduğu Nigella Global Gıda Ltd. Şti., Nigella Tech Ltd. Şti. ve Nigella Gıda A.Ş. aracılığıyla 60'tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Doğal gıda ürünleri, kalite odaklı üretim anlayışı ve sürdürülebilirlik politikalarıyla faaliyetlerini sürdüren şirketler, uluslararası pazarda önemli bir konuma ulaşmış durumda.

BLOCKCHAIN VE TEKNOLOJİ YATIRIMLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Gıda sektöründeki çalışmalarını teknolojiyle birleştiren Fatih Eke, blockchain tabanlı projeler üzerinde de çalışmalar yürütüyor. Gıda güvenliği, üretim süreçlerinin izlenebilirliği, sahte ürünlerin önlenmesi ve dijital ticaret gibi alanlarda geliştirilen blockchain çözümleri üzerine çalışmalar yapan Eke, bu alandaki bilgi ve deneyimlerini akademik toplantılar ile sektörel organizasyonlarda paylaşmayı sürdürüyor.

"YALANSIZ DÜNYA BLOCKCHAIN" KİTABININ YAZARI

Fatih Eke, girişimcilik ve teknoloji alanındaki birikimini "Yalansız Dünya Blockchain" adlı kitabında okuyucularla buluşturdu. Eserde blockchain teknolojisinin geleceği, farklı sektörlerdeki kullanım alanları ve dijital dönüşüm süreçlerine ilişkin değerlendirmeler yer alıyor.

FATİH EKE EVLİ Mİ?

Özel yaşamıyla da merak edilen Fatih Eke evlidir. Eşi Nazan Eke ile hayatını sürdüren Eke, iş dünyasındaki faaliyetlerinin yanı sıra girişimcilik ekosistemine katkı sunmaya ve genç girişimcilere ilham veren projeler geliştirmeye devam etmektedir.