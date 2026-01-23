Fatih diziden ayrıldı mı, Kızılcık Şerbeti Doğukan Güngör neden diziden çıkarıldı?

Uyuşturucu testinin pozitif sonuçlandığı öne sürülen oyuncu Doğukan Güngör'ün, bu nedenle Kızılcık Şerbeti ile yollarının ayrıldığı belirtildi. Konuyla ilgili açıklamasında hataların insan doğasının bir parçası olduğunu dile getiren Güngör, herkesin ikinci bir şansı hak ettiğine inanmayan kişi ve kurumları vicdanlarıyla baş başa bıraktığını ifade ederek, yaşananları Allah'a havale ettiğini söyledi.

DOĞUKAN GÜNGÖR'ÜN DİZİDEKİ AKIBETİ NETLEŞTİ

Kızılcık Şerbeti dizisinde dört sezondur Fatih Ünal karakterini canlandıran oyuncu Doğukan Güngör, ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Bugün kamuoyuyla paylaşılan test sonuçlarında, saç ve kan örneklerinde yasaklı madde tespit edilmesi üzerine oyuncunun dizideki geleceği kesinlik kazandı.

SHOW TV'DEN NET KARAR: EKRANA ÇIKARILMAYACAK

Show TV yönetimi, yasaklı madde kullandığı belirlenen oyuncunun projede yer almaması yönünde karar aldı. Bu gelişmeyle birlikte Doğukan Güngör'ün Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi. Ayrıca oyuncunun bugün çekilen sahnelerinin de yayından kaldırıldığı bilgisine ulaşıldı.

FATİH ÜNAL KARAKTERİ İÇİN YENİ OYUNCU ARAYIŞI

Yapım ekibinin, dizide Fatih Ünal karakterinin hikâyesinin nasıl devam edeceğine dair yeni bir planlama yaptığı ve karakter için farklı bir oyuncu arayışına başladığı ifade ediliyor. İzleyiciler ise karakterin dizide kalıp kalmayacağını merak ediyor.

DOĞUKAN GÜNGÖR'DEN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Yaşanan gelişmelerin ardından Doğukan Güngör, sosyal medya hesabından uzun bir açıklama paylaştı. Dört sezondur büyük bir özveriyle yer aldığı diziden, son dönemde yaşanan olaylar nedeniyle kanal yönetiminin aldığı kararla çıkarıldığını yeni öğrendiğini belirten oyuncu, yaptığı hatanın farkında olduğunu ve bundan dolayı büyük bir pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

Güngör, süreci hem yargı makamlarıyla hem de kamuoyuyla açık ve dürüst şekilde paylaştığını, hayatında temiz bir sayfa açmak için kararlı adımlar attığını vurguladı. Ancak aldığı ani kararla bazı kişi ve kurumların ne kadar sert tutumlar sergileyebildiğine tanık olduğunu ifade etti.

"İKİNCİ ŞANSA İNANMIYORLAR"

Oyuncu, herkesin hata yapabileceğini hatırlatarak ikinci bir şansa inanılmamasının kendisini derinden üzdüğünü belirtti. Bu yaklaşımı sergileyen kişi ve kurumları vicdanlarıyla baş başa bıraktığını söyleyen Güngör, yaşananları Allah'a havale ettiğini dile getirdi.

"DİMDİK AYAKTAYIM, YENİDEN DÖNECEĞİM"

Açıklamasında güçlü duruşunu koruduğunu vurgulayan Doğukan Güngör, kendine verdiği temiz bir hayat sözünden vazgeçmeyeceğini ve çok yakında yeni projelerle yeniden izleyici karşısına çıkacağını söyledi. Zor günlerinde yanında olan ailesine, dostlarına ve hayranlarına da teşekkür etti.