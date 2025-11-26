Haberler

Fatih Altaylı serbest bırakıldı mı? SON DAKİKA! Fatih Altaylı çıktı mı, tahliye oldu mu?

Fatih Altaylı serbest bırakıldı mı? SON DAKİKA! Fatih Altaylı çıktı mı, tahliye oldu mu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin tanınmış gazetecilerinden Fatih Altaylı, son dönemde gündemi meşgul eden bir davayla yeniden basının odağında. 26 Kasım 2025'e ertelenen Fatih Altaylı davasında bugün karar günü! Peki, Fatih Altaylı serbest bırakıldı mı? Fatih Altaylı çıktı mı? Fatih Altaylı davasına dair son dakika gelişmeleri...

Gazeteci Fatih Altaylı, Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğü tartışmalarının merkezinde yer alan davalarından biriyle yeniden gündemde. Kendi YouTube kanalındaki bir yayında kullandığı ifadeler nedeniyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla yargılanan Fatih Altaylı serbest bırakıldı mı? Fatih Altaylı çıktı mı? Son dakika gelişmeleri haberimizde...

FATİH ALTAYLI SERBEST BIRAKILDI MI?

26 Kasım 2025'e ertenen davada Fatih Altaylı 2. kez hakim karşısına çıkıyor. Şu ana kadar Fatih Altaylı hakkında verilmiş bir "serbest bırakıldı" kararı bulunmuyor. İlk duruşmada mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Dolayısıyla şu aşamada "Fatih Altaylı serbest bırakıldı" diye bir durum söz konusu değil — tutukluluk devam ediyor.

FATİH ALTAYLI ÇIKTI MI?

3 Ekim 2025'te görülen ilk duruşmada mahkeme, talep edilen tahliyesini reddetti ve dosyanın esas hakkındaki mütalaaya gönderilmesine karar verdi.

Yeni duruşma 26 Kasım 2025'e ertelendi ve bu duruşmada karar çıkması bekleniyor. Gelişmeler dahilinde haberimiz güncellenecektir!

Fatih Altaylı serbest bırakıldı mı? SON DAKİKA! Fatih Altaylı çıktı mı?

FATİH ALTAYLI NEDEN TUTUKLANMIŞTI?

20 Haziran 2025'te, Altaylı'nın kendi YouTube kanalında yayımladığı bir programda yaptığı yorumlar nedeniyle soruşturma başlatıldı. İddianamede, o yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli ifadeler sarf ettiği öne sürüldü.

Özellikle, Osmanlı tarihi üzerinden yaptığı bazı yorumlar savcılık tarafından "Cumhurbaşkanını tehdit" suçu kapsamında değerlendirildi.

Bu nedenle 21 Haziran 2025'te gözaltına alındı; 22 Haziran'da tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

İddianamede, cezalandırılması istenen süre en az 5 yıl hapis olarak belirtildi.

Altaylı ise savunmasında, yayın yaptığı konuşmanın bağlamının çarpıtıldığını, tehdit kastı taşımadığını ve sözlerinin tarihsel bir yorum olduğunu belirtti.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Türkiye'ye yerleşen Ukraynalı kadından çarpıcı video

Türkiye'ye yerleşen Ukraynalı kadın: Paris'te olsaydık...
Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi

Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

2 ilde dev operasyon! Kilolarcası ele geçirildi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Nihat Kahveci çıldırdı

Galatasaray'ın yenildiğini görünce çıldırdı
Hal Kanunu yılbaşında Meclis'e geliyor! Sebze ve meyvede fiyatlar düşecek

Fiyatları düşürecek yasa geliyor
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
500 dolarlık depo, 7.5 milyon dolarlık servet çıkardı

500 dolara depo aldı, bir anda servet sahibi oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.