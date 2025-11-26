Fatih Altaylı serbest bırakıldı mı? SON DAKİKA! Fatih Altaylı çıktı mı, tahliye oldu mu?

Gazeteci Fatih Altaylı, Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğü tartışmalarının merkezinde yer alan davalarından biriyle yeniden gündemde. Kendi YouTube kanalındaki bir yayında kullandığı ifadeler nedeniyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla yargılanan Fatih Altaylı serbest bırakıldı mı? Fatih Altaylı çıktı mı? Son dakika gelişmeleri haberimizde...

FATİH ALTAYLI SERBEST BIRAKILDI MI?

26 Kasım 2025'e ertenen davada Fatih Altaylı 2. kez hakim karşısına çıkıyor. Şu ana kadar Fatih Altaylı hakkında verilmiş bir "serbest bırakıldı" kararı bulunmuyor. İlk duruşmada mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Dolayısıyla şu aşamada "Fatih Altaylı serbest bırakıldı" diye bir durum söz konusu değil — tutukluluk devam ediyor.

FATİH ALTAYLI ÇIKTI MI?

3 Ekim 2025'te görülen ilk duruşmada mahkeme, talep edilen tahliyesini reddetti ve dosyanın esas hakkındaki mütalaaya gönderilmesine karar verdi.

Yeni duruşma 26 Kasım 2025'e ertelendi ve bu duruşmada karar çıkması bekleniyor. Gelişmeler dahilinde haberimiz güncellenecektir!

FATİH ALTAYLI NEDEN TUTUKLANMIŞTI?

20 Haziran 2025'te, Altaylı'nın kendi YouTube kanalında yayımladığı bir programda yaptığı yorumlar nedeniyle soruşturma başlatıldı. İddianamede, o yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli ifadeler sarf ettiği öne sürüldü.

Özellikle, Osmanlı tarihi üzerinden yaptığı bazı yorumlar savcılık tarafından "Cumhurbaşkanını tehdit" suçu kapsamında değerlendirildi.

Bu nedenle 21 Haziran 2025'te gözaltına alındı; 22 Haziran'da tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

İddianamede, cezalandırılması istenen süre en az 5 yıl hapis olarak belirtildi.

Altaylı ise savunmasında, yayın yaptığı konuşmanın bağlamının çarpıtıldığını, tehdit kastı taşımadığını ve sözlerinin tarihsel bir yorum olduğunu belirtti.