Fatih Altaylı bugünkü yazısı: Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ne dedi?

CHP’de mahkemenin verdiği “mutlak butlan” kararı sonrası başlayan siyasi kriz, parti içindeki gerilimi daha da büyütürken gazeteci-yazar Fatih Altaylı dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu hakkında kaleme aldığı yazıda Altaylı, sürecin perde arkasına ilişkin çarpıcı iddialar ortaya attı. Peki, Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ne dedi? Detaylar...

FATİH ALTAYLI BUGÜNKÜ YAZISI

Gazeteci Fatih Altaylı, yayımladığı son köşe yazısında CHP’de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi ve daha önce yaptığı “butlan geliyor” yorumunu hatırlattı. Altaylı, 14 Nisan tarihli yazısında CHP’ye yönelik sürecin sinyallerini gördüğünü ifade ederek şu değerlendirmeyi yeniden gündeme taşıdı:

“Gördüğümüz ve anladığımız kadarı ile uçarı kaçarı kalmadı. İktidarın ağzını büzüşünden ‘Ömer’ diyeceği belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son açıklaması ile CHP’nin siyasi akıbeti ortaya çıktı. Butlan geliyor.”

Altaylı, son yazısında özellikle kamuoyunda gündem olan “kurultay yapılacak mı?” sorusuna dikkat çekti. CHP tabanında önemli bir kesimin, Kılıçdaroğlu’nun kısa süre içinde olağanüstü kurultaya giderek görevi seçilmiş bir genel başkana bırakmasını beklediğini belirten Altaylı, bunun gerçekleşmeyeceğini öne sürdü.

Yazısında kullandığı ifadeler siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırdı. Altaylı’ya göre Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık koltuğuna dönüşü, yalnızca hukuki bir süreç değil aynı zamanda siyasi bir planlamanın sonucu.

FATİH ALTAYLI KEMAL KILIÇDAROĞLU HAKKINDA NE DEDİ?

Fatih Altaylı’nın yazısında en dikkat çeken bölüm, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultay sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmeler oldu. Altaylı, CHP’de yeniden göreve gelen Kılıçdaroğlu’nun partiyi kurultaya götürmeyeceğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

“Kemal Kılıçdaroğlu kurultay yapmamak şartı ile oraya oturtuldu. Bu yüzden kimse Kılıçdaroğlu’ndan kurultay beklemesin.”

Altaylı ayrıca, Kılıçdaroğlu’nun çevresindeki isimlerle ilgili dosyaların hazır tutulduğunu öne sürdü. Yazısında özellikle bazı CHP’li belediyeler ve parti yöneticileri üzerinden dikkat çekici iddialar dile getirdi:

“Zaten emin olun, başta Battal İlgezdi olmak üzere yanındaki ekibin yolsuzluk dosyaları çoktan hazırdır, ‘kurultay’ dediği anda Kılıçdaroğlu’nun yanındaki ‘tertemiz’ ekibin Beşiktaş, Ataşehir, Bakırköy dosyaları açılıverir.”

Bu ifadeler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, CHP içindeki mevcut tartışmaları daha da alevlendirdi. Özellikle “kurultay” meselesinin parti içindeki en kritik başlıklardan biri olmaya devam ettiği görülüyor.

Altaylı yazısında ayrıca, muhalif medyada daha önce gündeme gelen “para kuleleri” tartışmasına da gönderme yaptı. O dönem CHP’nin genel başkanının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu hatırlatan gazeteci, süreçte siyasi sorumluluğun göz ardı edilmemesi gerektiğini savundu.

CHP’DE KURULTAY TARTIŞMALARI DERİNLEŞİYOR

Mahkemenin verdiği karar sonrası CHP’de yaşanan gelişmeler, parti içindeki dengelerin yeniden şekillenmesine neden oldu. Parti tabanında önemli bir kesim, olağanüstü kurultayın kaçınılmaz olduğunu savunurken bazı isimler ise mevcut yönetim krizinin hukuki süreç tamamlanmadan çözülemeyeceğini düşünüyor.

Özgür Özel’e yakın isimlerin “delegelerin iradesi yeniden ortaya konulmalı” görüşünü savunduğu belirtilirken, Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ise hukuki tedbir sürecine işaret ediyor. Bu nedenle CHP’de önümüzdeki dönemde kurultay tartışmalarının daha da sertleşmesi bekleniyor.

Siyasi gözlemciler ise Fatih Altaylı’nın yazısının yalnızca bir köşe yazısı olmanın ötesinde, Ankara kulislerinde konuşulan iddiaları kamuoyu önüne taşıdığı görüşünde birleşiyor.

SİYASET GÜNDEMİNDE YENİ DÖNEM

CHP’de yaşanan gelişmeler yalnızca parti içi dengeleri değil, Türkiye siyasetinin genel atmosferini de etkiliyor. Muhalefetin en büyük partisinde yaşanan liderlik krizi, önümüzdeki süreçte hem yerel yönetimlere hem de muhalefet stratejisine doğrudan etki edebilir.

Fatih Altaylı’nın yazısında dile getirdiği iddialar ise siyasi tartışmaların uzun süre gündemde kalacağını gösteriyor. Özellikle kurultay sürecinin nasıl şekilleneceği, Kemal Kılıçdaroğlu’nun nasıl bir yol haritası izleyeceği ve CHP yönetiminin hangi adımları atacağı önümüzdeki günlerde siyasetin en sıcak başlıkları arasında yer alacak.