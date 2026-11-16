Faroe Adaları - Moldova maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Faroe Adaları - Moldova maçı nereden CANLI izlenir?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları, sahasında Moldova'yı konuk ediyor. Grubun son haftasında oynanan mücadele öncesinde futbolseverler "Faroe Adaları - Moldova maçı hangi kanalda?" ve "Maç saat kaçta?" sorularının yanıtını araştırıyor.
Faroe Adaları - Moldova maçı bugün, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 18.00'de Tórshavn'da başladı. Karşılaşma, Azerbaycan kanalı CBC Sport'tan canlı olarak yayınlanıyor. İşte Faroe Adaları - Moldova maçının yayın bilgileri.
FAROE ADALARI - MOLDOVA MAÇI HANGİ KANALDA?
Faroe Adaları - Moldova maçı CBC Sport'tan canlı olarak yayınlanıyor. Türkiye'de karşılaşmayı yayınlayan bir kanal bulunmuyor.
FAROE ADALARI - MOLDOVA MAÇI SAAT KAÇTA?
Faroe Adaları - Moldova maçı, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 18.00'de başladı.
FAROE ADALARI - MOLDOVA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Karşılaşma, Faroe Adaları'nın başkenti Tórshavn'daki Tórsvøllur Stadı'nda oynanıyor.