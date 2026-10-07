Farah Zeynep Abdullah kimdir? Farah Zeynep Abdullah kaç yaşında, nereli?

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Oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın hayatı, yaşı ve kariyeri merak konusu oldu. Televizyon ve sinemada birçok projede yer alan Abdullah hakkında arama yapanlar özellikle “Farah Zeynep Abdullah kimdir, kaç yaşında?” ve “Farah Zeynep Abdullah nereli?” sorularına yanıt arıyor. İşte Farah Zeynep Abdullah'ın doğum tarihi, memleketi ve oyunculuk kariyerine ilişkin merak edilenler.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?

Farah Zeynep Abdullah, 17 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul'da doğan Türk oyuncudur. Oyunculuk kariyerine 2010 yılında başlayan Abdullah, özellikle Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı Aylin Akarsu karakteriyle tanındı. Sinema ve televizyon projelerinde yer alan oyuncu, aynı zamanda müzik çalışmalarıyla da gündeme geldi.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KAÇ YAŞINDA?

Farah Zeynep Abdullah, 17 Ağustos 1989 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 37 yaşındadır.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH NERELİ?

Farah Zeynep Abdullah İstanbul doğumludur. Babası Irak Türkmeni, annesi ise Türk ve Boşnak kökenlidir. Çocukluk ve gençlik yıllarının bir bölümünü İstanbul'da geçiren Abdullah, ailesiyle birlikte daha sonra İngiltere'ye taşındı.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH'IN KARİYERİ

Farah Zeynep Abdullah'ın oyunculuk kariyeri Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle başladı. Dizide Aylin Akarsu karakterini canlandıran oyuncu, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Ardından Kelebeğin Rüyası, Bi Küçük Eylül Meselesi, Kurt Seyit ve Şura, Unutursam Fısılda, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Gülizar, Arif V 216, Bizim İçin Şampiyon ve Masumlar Apartmanı gibi yapımlarda rol aldı.

Abdullah, 2022 yılında vizyona giren Bergen filminde başrolü üstlenerek Bergen karakterini canlandırdı. Oyuncunun kariyerinde sinema ve televizyon projelerinin yanı sıra müzik çalışmaları da bulunuyor.