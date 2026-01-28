Faik Öztürk kimdir? Faik Öztürk kaç yaşında, nereli?

Faik Öztürk, iş dünyasındaki başarıları, sosyal yaşantısı ve Safiye Soyman ile olan birlikteliğiyle sıkça gündeme geliyor. Sıradışı hayat hikayesi ve kariyer yolculuğu hakkında neler bilinmiyor? Gençlik yıllarından bugüne uzanan öyküsü, iş dünyasındaki girişimleri, ilginç anekdotları ve medyada dikkat çeken olaylarıyla Öztürk, merak edilen isimler arasında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında...

FAİK ÖZTÜRK KİMDİR?

Faik Öztürk, iş dünyasında başarılı bir iş adamı ve sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunan hayırsever bir isim olarak tanınıyor. Hurdacılık ve çeşitli ticari girişimlerinin yanı sıra müzikle de ilgilenmiş ve "Gönül Türküleri" adlı bir albüm çıkarmıştır. 1999 yılından bu yana ünlü şarkıcı Safiye Soyman ile birlikte yaşamaktadır. Ayrıca televizyon programlarına katılarak, hayata dair ilginç anılarını ve deneyimlerini paylaşmaktadır.

FAİK ÖZTÜRK KAÇ YAŞINDA?

Faik Öztürk, 13 Nisan 1962 doğumlu olup, 64 yaşındadır.

FAİK ÖZTÜRK NERELİ?

Faik Öztürk, Elazığ'ın Ağın ilçesinde dünyaya gelmiştir.

FAİK ÖZTÜRK'ÜN KARİYERİ

Faik Öztürk, genç yaşlarda başladığı iş hayatında önce fabrikalarda çalışmış, daha sonra hurda ticaretine yönelerek büyük bir gelir elde etmiştir. İş hayatındaki başarısının yanı sıra, müzik alanında da faaliyet göstermiş ve albüm gelirlerini çeşitli sosyal sorumluluk projelerine bağışlamıştır.

Öztürk, Ankara'da lokanta ve restoran işletmeciliği yaparken, bazı firmaların Türkiye temsilciliğini üstlenmiş ve askeriyeye malzeme temini gibi projelerde bulunmuştur. Ayrıca, Ankara Ticaret Odası'nda üç dönem meclis üyeliği yapmıştır ve siyasi alanda da MHP'den milletvekili aday adayı olmuştur.