Haberler

Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor? 12 Haziran Facebook'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor? 12 Haziran Facebook'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

12 Haziran sabahında bazı Facebook kullanıcılarının dile getirdiği erişim ve bağlantı sorunları, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Akışın yenilenmemesi, gönderilerin geç yüklenmesi ve uygulamaya girişte yaşanan problemler nedeniyle çok sayıda kullanıcı platformda yaşanan son durumu araştırmaya başladı. Peki, Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor? 12 Haziran’da Facebook’ta sorun mu var, neden yüklenmiyor?

12 Haziran günü bazı Facebook kullanıcılarının bildirdiği teknik problemler, platformun işleyişine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi. Akışın yenilenmemesi, içeriklerin yüklenmesinde gecikmeler yaşanması ve uygulamaya erişimde yaşandığı öne sürülen sorunlar nedeniyle kullanıcılar sosyal medyada yoğun paylaşımlar yaptı. Erişim problemlerinin kaynağına ilişkin araştırmalar sürerken, yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor.

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

12 Haziran sabah saatlerinde bazı Facebook kullanıcıları, platformda kısa süreli erişim ve bağlantı problemleri yaşandığını öne sürdü. Akışın yenilenmemesi, gönderilerin yüklenmesinde gecikmeler ve uygulamaya girişte yaşandığı belirtilen aksaklıklar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı “Facebook çöktü mü?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Konuya ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

FACEBOOK NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

Erişim sorunu yaşadığını bildiren kullanıcılar, platformun ne zaman tamamen normale döneceğini araştırmaya başladı. Sorunun kapsamına ilişkin değerlendirmeler sürerken, gözler olası resmi açıklamalara çevrildi. Kullanıcılar, uygulamanın yeniden sorunsuz şekilde çalışıp çalışmayacağını ve performansın ne zaman stabil hale geleceğini yakından takip ediyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
CHP'de iki belediye başkanı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

"Arınacağız" diyen Kılıçdaroğlu, iki başkanın kalemini kırdı
İran anlaşma iddiasını yalanladı, Trump'tan jet yanıt geldi

İran "İmza yok" dedi, Trump'tan sert yanıt geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi

CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi: Şu anda karşımda...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu açıklandı! Listede Türkiye'den 2 yıldız var

Yine göğsümüzü kabarttılar!

Allan Saint-Maximin'in yeni takımı şaşırttı

Dünya devleri peşinde koşar deniyordu! Yeni takımına bakın
Eşi 280 bin TL maaş alan kocanın paylaşımı büyük tartışma yarattı

Eşi 280 bin TL maaş alan kocanın paylaşımı tartışma yarattı
Baba ve oğul tamir ettikleri TIR'ın altında kaldılar: Esnafın müdahalesi faciayı önledi!

TIR tamiri kabusa döndü: Esnaf seferber oldu
İngiltere'de imamın evine molotofkokteyliyle saldırı düzenlendi

Evde oturan kişinin kimliği, saldırının boyutunu değiştiriyor
Fransız siyasetinde 'Prenses' krizi: Aşırı sağın yükselen yıldızının ilişkisi tartışma konusu

Avrupa ülkesinin müstakbel liderinin aşkı kriz çıkardı
Cengiz Akkurt cinayeti: Mahkeme tecavüz iddiası için adli tıp raporu istedi

Sokak ortasında işlenen cinayette yeni gelişme