Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor? 12 Haziran Facebook'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

12 Haziran günü bazı Facebook kullanıcılarının bildirdiği teknik problemler, platformun işleyişine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi. Akışın yenilenmemesi, içeriklerin yüklenmesinde gecikmeler yaşanması ve uygulamaya erişimde yaşandığı öne sürülen sorunlar nedeniyle kullanıcılar sosyal medyada yoğun paylaşımlar yaptı. Erişim problemlerinin kaynağına ilişkin araştırmalar sürerken, yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor.

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

12 Haziran sabah saatlerinde bazı Facebook kullanıcıları, platformda kısa süreli erişim ve bağlantı problemleri yaşandığını öne sürdü. Akışın yenilenmemesi, gönderilerin yüklenmesinde gecikmeler ve uygulamaya girişte yaşandığı belirtilen aksaklıklar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı “Facebook çöktü mü?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Konuya ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

FACEBOOK NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

Erişim sorunu yaşadığını bildiren kullanıcılar, platformun ne zaman tamamen normale döneceğini araştırmaya başladı. Sorunun kapsamına ilişkin değerlendirmeler sürerken, gözler olası resmi açıklamalara çevrildi. Kullanıcılar, uygulamanın yeniden sorunsuz şekilde çalışıp çalışmayacağını ve performansın ne zaman stabil hale geleceğini yakından takip ediyor.