Fabinho kimdir? 'Galibiyetten emindik' diyen Trabzonspor'un Brezilyalı orta sahası kaç yaşında, Liverpool'da hangi kupaları kazandı?

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında Papara Park'ta Beşiktaş'ı 2-0 yendi. Orta sahada ilk 11'de başlayan Fabinho, ilk yarıda Cerny'ye yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. Maçtan sonra topa daha çok rakibin sahip olduğunu kabul etti: "Topa sahip olmada Beşiktaş daha üstün olabilir ama biz fırsatları iyi değerlendirdik." Bordo-mavililerin yine gol yemeden kazandığını hatırlatan Brezilyalı, "Maça çıkmadan Beşiktaş karşısında galibiyetten emindik" dedi.

Maçın oyuncusu olarak takım arkadaşı Ernest Muçi'yi seçti. İlk gol 21. dakikada geldi: Muçi'nin şutunu kaleci Nübel çeldi, seken topu Ozan Tufan ağlara gönderdi. Fabinho, Muçi'nin hücumda da savunmada da çok çalıştığını söyledi.

FABİNHO KİMDİR?

Fabinho, Trabzonspor'da oynayan Brezilyalı ön libero. Asıl adı Fábio Henrique Tavares. 1,88 metre boyundaki oyuncu gerektiğinde stoper ve sağ bekte de görev yapabiliyor. Futbola Rio de Janeiro kulübü Fluminense'nin altyapısında başladı, ama bu takımın A takımında hiç lig maçına çıkmadı.

KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

23 Ekim 1993'te Brezilya'nın São Paulo eyaletindeki Campinas kentinde doğdu. 32 yaşında; cuma günü 33'üne girecek.

MADRİD'DEN MONACO'YA

Avrupa'ya 2012'de geldi. Portekiz ekibi Rio Ave ile altı yıllık sözleşme imzaladı ama bu kulüpte forma giymedi, kiralık olarak İspanya'ya gönderildi. 2012-13 sezonunu Real Madrid Castilla'da geçirdi: 30 maçta 2 gol attı, Real Madrid A takımında da bir maça çıktı.

2013'te kiralık gittiği Monaco, 2015'te bonservisini aldı. Fransız kulübünde beş sezonda 233 maç oynadı, 31 gol attı. 2016-17 sezonunda Ligue 1 şampiyonluğunu kazanan kadronun içindeydi.

LIVERPOOL'DA HANGİ KUPALARI KAZANDI?

1 Temmuz 2018'de Liverpool'a transfer oldu. İngiliz ekibinde geçen beş yılda 219 maça çıktı, 11 gol attı. Bu dönemde 2018-19 Şampiyonlar Ligi, 2019'da UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2019-20 Premier Lig, 2021-22 sezonunda da FA Cup ve İngiltere Lig Kupası şampiyonluklarını yaşadı. Brezilya Milli Takımı'ndaki ilk maçına 2015'te Meksika karşısında çıktı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TRABZON'A

Temmuz 2023'te Liverpool'dan Al-Ittihad'a geçti. Suudi Arabistan ekibinde üç sezonda 111 maça çıktı, 7 gol ve 8 asistle oynadı; lig ve Kral Kupası şampiyonlukları kazandı. Al-Ittihad ile yolları ayrılınca serbest kaldı; Trabzonspor bonservis ödemeden onu kadrosuna kattı.

Fabinho 24 Ağustos 2026'da Trabzon'a geldi, aynı gün iki yıllık sözleşmeye imza attı. Kulübün KAP'a yaptığı bildirime göre her sezon için 2 milyon 600 bin euro garanti ücret alacak, ayrıca 1 milyon 400 bin euro imza ücreti var. Trabzonspor'da Liverpool'dan takım arkadaşı Muhammed Salah ile yaklaşık üç yıl sonra yeniden aynı formayı giyiyor.