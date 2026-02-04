Fabian Ruiz kimdir, kaç yaşında, mevkisi ne? Fabian Ruiz hangi takımda oynuyor?

"Dünya futbolunun 'orkestra şefi' olarak tanımlanan İspanyol yıldız Fabian Ruiz, güncel olarak PSG formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 3 Nisan 1996 doğumlu olan ve 1.89'luk boyuyla orta sahada fiziksel bir üstünlük kuran tecrübeli oyuncu, hem merkez orta saha hem de ön libero mevkilerinde görev alabiliyor. Kariyerinde Napoli ve Real Betis gibi köklü kulüpler bulunan Fabian Ruiz'in güncel takımı, yaşı ve saha içindeki kilit rolü, onu transfer dönemlerinin vazgeçilmez ismi kılıyor."

FABİAN RUİZ KİMDİR?

Tam adıyla Fabián Ruiz Peña, 3 Nisan 1996 tarihinde İspanya'nın Sevilla kenti yakınlarındaki Los Palacios y Villafranca'da dünyaya geldi. Futbola doğduğu bölgenin takımlarından olan Real Betis altyapısında başlayan Ruiz, İspanyol futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en zarif orta saha profillerinden biridir. Saha içindeki liderlik vasıfları ve "orkestra şefi" edasıyla oyun kurması, onu Avrupa'nın en elit takımlarının vazgeçilmezi haline getirdi.

FABIAN RUIZ KAÇ YAŞINDA VE BOYU KAÇ?

2026 yılı itibarıyla 29 yaşında olan Fabian Ruiz, fiziksel özellikleriyle de orta sahada büyük bir üstünlük kuruyor. 1.89 metre boyundaki futbolcu, uzun boyuna rağmen sahip olduğu yüksek teknik kapasite ve esneklikle dikkat çekiyor. Güçlü fiziği sayesinde hava toplarında etkili olabildiği gibi, top saklama becerisiyle de takımının oyun kontrolünü elinde tutmasını sağlıyor.

FABIAN RUIZ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Fabian Ruiz, 30 Ağustos 2022 tarihinden bu yana Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG) forması giymektedir. Fransız deviyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam eden yıldız oyuncu, PSG orta sahasının en önemli parçalarından biri konumundadır.

2026 yılının başında dizinden yaşadığı hafif bir sakatlık sonrası takıma geri dönen Ruiz, PSG ile Şampiyonlar Ligi ve Ligue 1 şampiyonluğu hedefleri doğrultusunda ter dökmeye devam ediyor.

FABIAN RUIZ MEVKİSİ NE? SAHA İÇİNDE NASIL BİR OYUNCU?

Fabian Ruiz'in asıl mevkisi merkez orta sahadır (8 numara). Ancak oyun zekası ve taktiksel disiplini sayesinde farklı rollerde de görev alabilmektedir:

• Ön Libero: Defansın önünde oyun kurucu olarak görev yapabilir.

• On Numara: Ofansif yetenekleri ve uzaktan şut tehdidiyle hücum hattına destek verebilir.

Sol ayağını raket gibi kullanan Ruiz, özellikle ceza sahası dışından attığı şık gollerle ve savunma arkasına attığı milimetrik paslarla tanınır.

KARİYER YOLCULUĞU VE BAŞARILARI

Fabian Ruiz, bugüne kadar Avrupa'nın üç büyük liginde (La Liga, Serie A, Ligue 1) forma giyerek büyük bir tecrübe kazandı:

1. Real Betis: Profesyonel kariyerine başladığı yer. La Liga 2 şampiyonluğu yaşadı.

2. Napoli: 2018 yılında 30 milyon Euro bedelle İtalya'ya transfer oldu. Burada İtalya Kupası zaferi yaşadı ve Serie A'nın en iyi orta sahalarından biri oldu.

3. Paris Saint-Germain: 2022'de 22.5 milyon Euro karşılığında PSG'ye imza attı. Ligue 1 ve Fransa Kupası gibi kupaları müzesine götürdü.

4. Milli Takım: İspanya ile EURO 2024'te şampiyonluk yaşayarak kariyerinin zirve noktasına ulaştı. Ayrıca UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu ve U21 Avrupa Şampiyonluğu başarıları da bulunmaktadır.

2026 yılı itibarıyla piyasa değeri ve form durumuyla Avrupa'nın en değerli oyuncuları arasında yer alan Fabian Ruiz, hem oyun kurma yeteneği hem de skora katkısıyla modern futbolun en komple orta sahalarından biri olarak görülüyor.