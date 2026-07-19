F1 hangi kanalda, Belçika GB hangi kanalda yayınlanıyor?

Formula 1’de şampiyonluk mücadelesi kızışırken, gözler takvimin en süratli ve zorlu pistlerinden birine çevrildi. Yarış saatine az bir zaman kala milyonlarca motor sporları takipçisi arama motorlarında F1 hangi kanalda ve Belçika GP hangi kanalda yayınlanıyor sorularının yanıtını aratıyor. Pilotların sınırları zorlayacağı Belçika Grand Prix'sinin Türkiye yayıncısı, canlı yayın saatleri ve Digiturk/TOD platformlarındaki frekans bilgileri gibi merak ettiğiniz tüm detayları sizler için derledik.

FORMULA 1 BELÇİKA GP HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Motor sporlarının zirvesi Formula 1'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Sezonun en ikonik ve zorlu pistlerinden biri olan Spa-Francorchamps, dev bir mücadeleye ev sahipliği yapıyor. Yarış saatine az bir zaman kala hız tutkunları, arama motorlarında yarışın yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Formula 1 Belçika Grand Prix'si ne zaman ve nereden izlenecek? İşte canlı yayın akışı, kanal ve frekans detayları...

BELÇİKA GP - FORMULA 1 HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA?

Formula 1 tutkunlarının heyecanla beklediği büyük yarış, 19 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Pilotların podyum mücadelesi vereceği Belçika GP, Türkiye saati ile 16:00'da start alacak.

BELÇİKA GP - FORMULA 1 HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Spa-Francorchamps pistindeki bu amansız yarış, Türkiye ve Azerbaycan'daki yayıncılar üzerinden canlı olarak ekranlara taşınacak. Belçika GP - Formula 1 etkinliği, Bein Sports 4 ve Idman TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

BEIN SPORTS 4 CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

Türkiye'deki Formula 1 severler, yarışı Bein Sports ekranlarından takip edebilecekler. Bein Sports 4 kanalına erişim sağlamak için aşağıdaki platformları kullanabilirsiniz:

• Digiturk: 80. kanal

• İnternet Yayını: TOD / Bein Connect Web platformları üzerinden şifreli ve canlı olarak izlenebilmektedir.

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