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Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola, mart ayında 43'ünü doldurdu. Oyuncu 29 Mart 1983'te İstanbul'da doğdu.

Mola'nın adı 16 Kasım akşamı, tv100'ün magazin ekibi onu Yaşar Çağlak ile birlikte görüntüleyince yeniden arama listelerine girdi; oyuncu muhabirlerin sorularını yanıtlamadan yürüyüp gitti.

EZGİ MOLA KAÇ YAŞINDA?

Ezgi Mola 43 yaşında. Nüfustaki tam adı Mercan Ezgi Mola olan oyuncu, kamera karşısına ilk kez 18 yaşına girmeden, 2000 yılında çıktı ve o günden bu yana dizi, sinema ve sahne arasında gidip geliyor.

EZGİ MOLA KİMDİR?

Ezgi Mola, sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu. Lise yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne yazıldı ve buradaki dört yıllık eğitimi bölüm birincisi olarak bitirdi; ayrıca Aydoğan Temel'den iki yıl tiyatro dersi aldı.

İlk dizisi Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can oldu. Geniş kitleler onu 2005'te başlayan Hırsız Polis ile tanıdı. 2006'da çekilen Hayatımın Kadınısın filmindeki rolü, ona 2007'de Sadri Alışık Ödülleri'nde en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü getirdi. 2013-2015 arasında Arkadaşım Hoşgeldin programının kadrosundaydı.

En çok ses getiren işi, TRT 1'de 2020-2022 arasında yayımlanan Masumlar Apartmanı oldu. Dizide Safiye Derenoğlu'nu oynayan Mola, bu rolle 28 Eylül 2021'de yapılan 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi kadın oyuncu seçildi.

EZGİ MOLA'NIN EŞİ KİM?

Ezgi Mola şu an evli değil. Oyuncu, 2018'den beri birlikte olduğu işletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs 2023'te evlendi ve çiftin oğlu Can aynı yılın kasım ayında dünyaya geldi.

EZGİ MOLA NE ZAMAN BOŞANDI?

Ezgi Mola, Haziran 2025'te Mustafa Aksakallı'dan boşandı. Yaklaşık iki yıl süren evlilik tek celsede bitti.

Çift ayrılığı 26 Haziran 2025'te sosyal medyadan aynı metinle duyurdu: kararı birlikte aldıklarını, oğulları için birlikte hareket edeceklerini ve dost kalacaklarını yazdılar. Ayrılık nedeni açıklanmadı.

EZGİ MOLA NERELİ?

Ezgi Mola İstanbullu. Kentte doğdu ve okullarını da burada okudu; Hasan Ali Yücel İlkokulu ile Turhan ve Mediha Tansel İlkokulu'nun ardından Kadir Rezan Has Ortaokulu'na, oradan da Halit Armay Lisesi'ne geçti.

EZGİ MOLA HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Ezgi Mola, Karate Can, BKM Mutfak, Hırsız Polis, Masumlar Apartmanı ve Başka Bir Gün dizilerinde oynadı. Atv'de 2025'te başlayan Başka Bir Gün'de Nehir Alsoy'u canlandırdı; dizi 10 Nisan 2025'te 10. bölümüyle final yaptı. 2019'da Organize İşler Sazan Sarmalı'nda rol aldı, aynı yıl sahnelenen Alice Müzikali'nin de kadrosuna girdi.