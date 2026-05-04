Televizyon haberciliği alanında genç yaşına rağmen dikkat çeken isimlerden biri olan Ezgi Kılıç, özellikle Lider Haber TV ekranlarında üstlendiği sunuculuk göreviyle son dönemde araştırılan medya yüzleri arasında yer almaktadır. Akademik altyapısını iletişim ve medya üzerine kuran Ezgi Kılıç kimdir? Lider Haber TV spikeri Ezgi Kılıç kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar...

LİDER HABER TV SPİKERİ EZGİ KILIÇ KİMDİR?

Ezgi Kılıç, medya sektörüne genç yaşlarda adım atan ve kariyerini televizyon haberciliği üzerine inşa eden bir sunucudur. Eğitim hayatını iletişim ve medya alanında şekillendiren Kılıç, teorik bilgisini pratik deneyimle birleştirerek ekran önü başarısını artırmıştır.

Mesleki kariyerinin ilk dönemlerinde farklı televizyon kanallarında staj deneyimleri edinmiştir. Kanal 7 ve TV8 gibi ulusal yayın yapan kanallarda görev alarak haber üretim süreçlerini yerinde gözlemleme fırsatı bulmuştur. Bu süreç, onun ekran önü yetkinliğini geliştirmesinde önemli bir basamak olmuştur.

Günümüzde ise Lider Haber TV bünyesinde görev yapmaktadır. İlk olarak spor bültenleri ile ekran karşısına çıkan Kılıç, gösterdiği performansın ardından ana haber bülteni sunuculuğuna yükselmiştir. Bu geçiş, kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilmektedir.

EZGİ KILIÇ KAÇ YAŞINDA?

21 Haziran 2000 tarihinde Mersin’de doğan Ezgi Kılıç, 2026 yılı itibarıyla 26 yaşındadır.

EZGİ KILIÇ NERELİ?

Sunucunun aslen Mersinli olduğu bilinmektedir. Çocukluk ve gençlik yıllarını Mersin’de geçiren Kılıç, ilk, orta ve lise eğitimini de burada tamamlamıştır. Eğitim hayatının ardından üniversite eğitimi için İstanbul’a taşınması, kariyer yolculuğunda önemli bir adım olmuştur.

EZGİ KILIÇ EVLİ Mİ?

Elde edilen bilgilere göre Ezgi Kılıç evli değildir. Özel hayatını kamuoyundan uzak tutmayı tercih eden Kılıç, daha çok mesleki kariyerine ve ekran başarısına odaklanmaktadır.