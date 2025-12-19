Son dönemde İstanbul'daki kapsamlı bir uyuşturucu operasyonunda adı geçen ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, hem hayranları hem de medya tarafından merak konusu oldu. Peki, Ezgi Eyüboğlu kimdir, neden gözaltına alındı? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli? Detaylar...

EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?

Ezgi Eyüboğlu, 15 Haziran 1988 doğumlu bir Türk oyuncudur. Sanat yaşamına genç yaşta başlayan Eyüboğlu, hem tiyatro hem de televizyon dünyasında başarılı bir kariyere sahiptir. Üniversite eğitimine Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda başlayan Eyüboğlu, iki yılın ardından Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na geçiş yapmış ve burada klasik bale bölümünü tamamlamıştır.

Profesyonel yaşamına erken yaşta adım atan Eyüboğlu, 2007 yılından itibaren birçok defile ve organizasyonda modellik yaparak sahne deneyimini güçlendirmiştir. 2009 yılında "Senin Uğruna" dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atan sanatçı, 2012 yılında "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Aybige Hatun rolüyle geniş bir kitle tarafından tanınmıştır.

Ezgi Eyüboğlu, hem televizyon projelerinde hem de sahne çalışmalarında disiplinli ve özverili çalışmalarıyla öne çıkan bir isimdir.

EZGİ EYÜBOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul'daki kapsamlı uyuşturucu operasyonu kapsamında, ünlü isimler arasında Ezgi Eyüboğlu da yer aldı. Operasyonda, uyuşturucu madde kullanma suçundan hakkında gözaltı kararı verildi.

Öte yandan operasyon kapsamında Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız da gözaltına alınmış, Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştır.

Bazı ünlü isimler ise adreslerinde bulunamadı veya yurt dışında oldukları tespit edildi; Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

EZGİ EYÜBOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Ezgi Eyüboğlu, 15 Haziran 1988 doğumlu olduğuna göre 2025 yılı itibarıyla 37 yaşındadır. Kariyerine genç yaşta başlayan Eyüboğlu, hem modellik hem de oyunculuk alanında uzun yıllardır aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.

EZGİ EYÜBOĞLU NERELİ?

Ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Ankara doğumludur. Eğitim hayatına ve konservatuvar çalışmalarına Ankara'da başlamış, daha sonra İstanbul'a taşınarak kariyerini burada şekillendirmiştir. Ankara kökeni, sanat hayatında disiplin ve özverili yaklaşımını etkileyen önemli bir faktör olarak öne çıkmaktadır.