Ezgi Eyüboğlu evli mi, eşi kim? Ezgi Eyüboğlu'nun sevgilisi kim? Fatih Tutak kimdir?

Ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, hem başarılı kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Son günlerde sosyal medyada ve haber sitelerinde "Ezgi Eyüboğlu şu an kiminle birlikte? Ezgi Eyüboğlu sevgilisi kim?" soruları gündeme oturdu. Ayrıca, İstanbul'da düzenlenen yasaklı madde operasyonunda 7 kişiyle birlikte gözaltına alınmasıyla bir kez daha gündem oldu. Peki, Ezgi Eyüboğlu evli mi, eşi kim? İşte detaylar:

EZGİ EYÜBOĞLU EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Ezgi Eyüboğlu'nun özel hayatı uzun yıllardır magazin dünyasının merceği altında. Oyuncu, 2016–2019 yılları arasında meslektaşı Kaan Yıldırım ile evliydi. Ancak bu evlilik, sürpriz bir şekilde sona erdi. Boşanmanın ardından Eyüboğlu'nun aşk hayatı da sık sık konuşuldu.

Evlilik hayatının ardından Eyüboğlu, uzun süreli ilişkiler yaşamış olsa da şu anda resmi olarak evli değil. Bu durum, oyuncunun özel hayatına dair merak edilen soruların başında geliyor.

EZGİ EYÜBOĞLU'NUN SEVGİLİSİ KİM?

Magazin kulislerinde uzun süredir konuşulan bir diğer konu ise Ezgi Eyüboğlu'nun sevgilisi kim sorusu. Eyüboğlu, uzun yıllar süren ilişkilerinin ardından, şu sıralar gönlünü Türkiye'nin iki Michelin yıldızlı ünlü şefi Fatih Tutak'a kaptırdığı iddiasıyla gündemde.

İkili, 2025'i İsviçre'nin dünyaca ünlü kayak merkezi Gstaad'da birlikte karşıladı. Buradaki romantik tatilleri sosyal medyada büyük ilgi gördü ve magazin sayfalarının baş köşesine taşındı. Eyüboğlu'nun Fatih Tutak ile ilişkisi, özellikle sosyal medya paylaşımları ve tatil fotoğraflarıyla doğrulanmış gibi görünüyor.

FATİH TUTAK KİMDİR?

Fatih Tutak, Türk mutfağını uluslararası arenada başarıyla temsil eden şeflerden biridir. İstanbul'da dünyaya gelen Tutak, aşçılık kariyerine Bolu Mengen Aşçılık Okulu'nda başladı. Eğitiminin ardından deneyim kazanmak için yurt dışına çıkarak Asya ve Avrupa'nın prestijli restoranlarında görev yaptı. Japonya, Çin, Singapur, Tayland ve Danimarka gibi ülkelerde çalışarak hem farklı kültürlerin mutfaklarını tanıdı hem de teknik becerilerini geliştirdi.

Modern Türk mutfağını çağdaş yöntemlerle yorumlamasıyla tanınan Tutak, Tayland'da bir süre baş şef olarak çalıştı ve bu dönemde restoranı uluslararası gastronomi listelerine girdi. 2019 yılında Türkiye'ye dönerek İstanbul'da TURK Fatih Tutak adını verdiği restoranını açtı.

Restoran kısa sürede büyük başarı elde etti ve Michelin Rehberi tarafından iki yıldızla ödüllendirildi. Fatih Tutak, yerel malzemeleri ve geleneksel Türk tatlarını modern sunumlarla birleştiren yaklaşımıyla, Türk gastronomisini dünyaya tanıtan önde gelen isimlerden biri olarak kabul ediliyor.