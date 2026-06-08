Ezgi Dalgıç kimdir? Daha 17'nin Sıla'sı Ezgi Dalgıç kaç yaşında, nereli?

Ezgi Dalgıç kimdir? Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17 dizisinin Sıla’sı Ezgi Dalgıç kaç yaşında ve nerelidir? Genç oyuncu, yer aldığı projelerdeki performansıyla dikkat çekerken özellikle yeni nesil yapımlardaki rolleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Ezgi Dalgıç’ın biyografisi ve kariyerine dair merak edilenler haberimizde…

EZGİ DALGIÇ KİMDİR?

Ezgi Dalgıç, 26 Şubat 2001 tarihinde Çanakkale’de doğan Türk oyuncudur. Oyunculuk kariyerine genç yaşta adım atan Dalgıç, televizyon dizilerinde yer alarak dikkat çeken isimler arasında yer almıştır. Özellikle “Rüzgarlı Tepe” dizisindeki Asu karakteriyle tanınmaktadır.

EZGİ DALGIÇ KAÇ YAŞINDA?

26 Şubat 2001 doğumlu olan Ezgi Dalgıç, 2026 yılı itibarıyla 25 yaşındadır.

EZGİ DALGIÇ NERELİ?

Ezgi Dalgıç, Çanakkale doğumludur. Eğitim hayatını da Türkiye’de sürdürmüştür.

EZGİ DALGIÇ'IN KARİYERİ

Ezgi Dalgıç, oyunculuk eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde kamera önü oyunculuk üzerine almıştır. Eğitim sürecinin ardından televizyon projelerinde yer almaya başlamıştır.

Yer aldığı yapımlar arasında:

Rüzgarlı Tepe (Asu karakteri)

Arafta

Daha 17

Özellikle “Rüzgarlı Tepe” dizisindeki performansıyla geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmış, kariyerine farklı projelerle devam etmiştir.