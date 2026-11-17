Ezan okunurken namaz kılınabilir ve kılınan namaz geçerlidir. Namazın sahih olması için önemli olan, namaz vaktinin girmiş olmasıdır. Ancak ezanı dinlemek, okunan ezanı tekrar etmek ve ezan bittikten sonra ezan duasını okuyup namaza başlamak daha faziletli kabul ediliyor. Kaza namazı kılarken ezan okunması da namazı bozmaz ve kişi namazına devam edebilir. İşte ezan okunurken namaz kılmanın hükmü, ezan sırasında yapılması gerekenler ve merak edilen tüm detaylar.

EZAN OKUNURKEN NAMAZ KILINIR MI?

Evet, ezan okunurken namaz kılınabilir. Ezan bitmeden namaza başlayan kişinin namazı geçerlidir. Namazın sahih olması için vaktin girmiş olması yeterlidir.

EZAN OKUNURKEN NE YAPILMALI?

Ezan okunurken ezanı dinlemek ve müezzinin okuduğu sözleri tekrar etmek sünnet olarak kabul ediliyor. Bu nedenle ezan okunurken namaza başlamak yerine ezanı dinleyip tekrarlamak, ezan bittikten sonra da ezan duasını okuyarak namaza durmak daha faziletli görülüyor.

NAMAZ KILARKEN EZAN OKUNURSA NE OLUR?

Namaz kılarken ezan okunması namazı bozmaz. Kişi namazına normal şekilde devam eder. Namazda olan kişinin ezanı tekrar etmesi gerekmez.

KAZA NAMAZI KILARKEN EZAN OKUNURSA NAMAZA DEVAM EDİLİR Mİ?

Kaza namazı kılarken başka bir vaktin ezanı okunursa bu durum kaza namazını bozmaz. Kişi kaza namazını tamamlayabilir. Kaza namazları, kerahat vakitleri dışında günün her saatinde kılınabiliyor.

NAMAZ KILMAK İÇİN EZANI BEKLEMEK GEREKİR Mİ?

Namaz kılmak için ezanın okunmasını beklemek şart değil. Ezan, namaz vaktinin girdiğini duyurmak için okunuyor. Namaz vakti girdikten sonra ezan okunmuş olsun ya da olmasın kılınan namaz geçerli kabul ediliyor.

NAMAZ KILINMASI MEKRUH OLAN VAKİTLER

Güneşin doğuşundan yükselmesine kadar geçen süre, güneşin tam tepe noktasında olduğu vakit ve güneşin sararmasından batışına kadar geçen süre kerahat vakitleri olarak kabul ediliyor. Bu vakitlerde kaza namazı ve nafile namaz kılınmıyor.