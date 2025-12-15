Eyyvah Eyvah filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Eyyvah Eyvah filmi ne zaman, nerede çekildi?

Ekran başındakileri keyifli bir yolculuğa çıkaran Eyyvah Eyvah, beyaz perdedeki yolculuğunun ardından televizyon izleyicisiyle yeniden buluşuyor. Filmi izlemeyi planlayanlar için en çok merak edilen başlıklar arasında Eyyvah Eyvah'ın konusu, kısa özeti ve oyuncuları yer alıyor. İşte filme dair bilinmesi gerekenler…

EYYVAH EYVAH FİLMİNİN KONUSU

Hayatını klarnetine adamış, temiz kalpli ve naif bir Yörük genci olan Hüseyin, Çanakkale'nin Geyikli beldesinde ninesi ve dedesiyle sakin bir yaşam sürmektedir. Müziğin yanı sıra kalbini kaptırdığı bir diğer şey ise kasabanın sağlık ocağında çalışan hemşire Müjgan'dır. Hüseyin için her şey yolundayken, beklenmedik bir gelişme onu alışık olmadığı bir yolculuğa çıkmak zorunda bırakır. Bu serüven yalnızca Hüseyin'in değil, çevresindeki pek çok kişinin ve hatta İstanbul'da sahne alan şarkıcı Firuzan'ın hayatında da önemli değişimlere yol açacaktır.

EYYVAH EYVAH FİLMİ OYUNCU KADROSU

Başrollerinde güçlü isimlerin yer aldığı filmde, başarılı performanslarıyla dikkat çeken oyuncular bulunuyor. Eyyvah Eyvah'ın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

• Ata Demirer

• Demet Akbağ

• Salih Kalyon

• Meray Ülgen

• Bülent Şakrak

• Tanju Tuncel

• Hande Dane

• Şehsuvar Aktaş

• Bican Günalan

• Özge Borak

• Alican Yücesoy

• Can Kahraman

EYYVAH EYVAH FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

2010 yılında sinemaseverlerle buluşan Eyyvah Eyvah filminin çekimleri, Çanakkale'nin Geyikli beldesi ile Bozcaada'da yapıldı. Doğal güzellikleriyle öne çıkan bu bölgeler, filmin samimi ve sıcak atmosferini güçlendirerek hikâyeye görsel bir zenginlik kattı.