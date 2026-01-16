Eyüpspor'a neden kayyum atandı, Eyüpspor küme düşecek mi?

Yürütülen bahis soruşturması çerçevesinde Eyüpspor da kayyum atanan şirketler arasında yer alırken, kulüp başkanı Murat Özkaya'nın Kasım 2025'te aynı soruşturma kapsamında tutuklandığı öğrenilmişti. İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpspor Futbol Yatırımları A.Ş. dahil 9 şirkete kayyum atanmasına karar verdi.

EYÜPSPOR'A NEDEN KAYYUM ATANDI?



İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Eyüpspor Futbol Yatırımları A.Ş.'nin de aralarında bulunduğu toplam 9 şirket hakkında kayyum atanmasına karar verildi. Kararın, soruşturmanın selameti açısından alındığı bildirildi.

EYÜPSPOR DA KAPSAM DAHİLİNDE

Mahkeme tarafından verilen kayyum kararı, Eyüpspor'un bağlı olduğu şirketi de kapsadı. Böylece kulüple bağlantılı şirketler, soruşturma sürecinde kayyum yönetimine geçti.

BAŞKAN MURAT ÖZKAYA HAKKINDAKİ SÜREÇ

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın ise yürütülen bahis soruşturması kapsamında Kasım 2025'te tutuklandığı öğrenilmişti. Söz konusu gelişmenin ardından kulüp ve şirketlere yönelik adli süreç genişletilmişti.

Kararda küme düşe ile ilgili bir detay yer almıyor.