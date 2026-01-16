Haberler

Eyüpspor'a neden kayyum atandı, Eyüpspor küme düşecek mi?

Eyüpspor'a neden kayyum atandı, Eyüpspor küme düşecek mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği, devam eden bir soruşturma dosyası kapsamında aralarında Eyüpspor Futbol Yatırımları A.Ş.'nin de bulunduğu toplam 9 şirkete kayyum atanmasına hükmetti. Eyüpspor'a neden kayyum atandı, Eyüpspor küme düşecek mi?

Yürütülen bahis soruşturması çerçevesinde Eyüpspor da kayyum atanan şirketler arasında yer alırken, kulüp başkanı Murat Özkaya'nın Kasım 2025'te aynı soruşturma kapsamında tutuklandığı öğrenilmişti. İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpspor Futbol Yatırımları A.Ş. dahil 9 şirkete kayyum atanmasına karar verdi.

EYÜPSPOR'A NEDEN KAYYUM ATANDI?

İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Eyüpspor Futbol Yatırımları A.Ş.'nin de aralarında bulunduğu toplam 9 şirket hakkında kayyum atanmasına karar verildi. Kararın, soruşturmanın selameti açısından alındığı bildirildi.

EYÜPSPOR DA KAPSAM DAHİLİNDE

Mahkeme tarafından verilen kayyum kararı, Eyüpspor'un bağlı olduğu şirketi de kapsadı. Böylece kulüple bağlantılı şirketler, soruşturma sürecinde kayyum yönetimine geçti.

BAŞKAN MURAT ÖZKAYA HAKKINDAKİ SÜREÇ

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın ise yürütülen bahis soruşturması kapsamında Kasım 2025'te tutuklandığı öğrenilmişti. Söz konusu gelişmenin ardından kulüp ve şirketlere yönelik adli süreç genişletilmişti.

Kararda küme düşe ile ilgili bir detay yer almıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı

Süper Lig ekibine kayyum atandı
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun test sonuçları çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Her şey yerde bulduğu yumurtayı cebine atmasıyla başladı! Çatlayınca hayatı değişti

Hikaye yerde bulup cebine atmasıyla başladı! Çatlayınca hayatı değişti
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı

Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş

Büyükelçi suikastının planlayıcısı yıllar sonra ortaya çıktı
Her şey yerde bulduğu yumurtayı cebine atmasıyla başladı! Çatlayınca hayatı değişti

Hikaye yerde bulup cebine atmasıyla başladı! Çatlayınca hayatı değişti
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı! 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Durum ciddi, bu defa bakanlık uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor