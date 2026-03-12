Haberler

Eylül 2025'te coğrafi işaret tescili kabul edilen ürünün adında geçen "Hatay sarısı" hangisinin yerel bir türüdür?

Güncelleme:
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde yöneltilen sorular izleyicilerde büyük bir ilgi oluşturdu. Sorulara verilen cevaplar kadar, seyirciler de doğru yanıtı öğrenmek için ekran başında heyecanla bekliyor. Bilgiyle eğlenceyi harmanlayan yarışma, izleyicilere adeta yarışmanın bir parçası olma deneyimi sunuyor. Peki, Eylül 2025'te coğrafi işaret tescili kabul edilen ürünün adında geçen "Hatay sarısı" hangisinin yerel bir türüdür?

EYLÜL 2025'TE COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ KABUL EDİLEN ÜRÜNÜN ADINDA GEÇEN "HATAY SARISI" HANGİSİNİN YEREL BİR TÜRÜDÜR?

A: Limon

B: İpek böceği

C: Elma

D: Muz

Cevap :

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Dünyanın en popüler ve en büyük ödüllü bilgi yarışması, atv ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 zorlu sorudan oluşan bu heyecan dolu yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

• 2. soru: 5.000 ₺

• 7. soru (baraj sorusu): 50.000 ₺

• 13. ve son soru: 5.000.000 ₺

Eğer bir soruda takılırsanız, son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülünü kazanırsınız. Yarışmadan çekilme kararı alırsanız, en son doğru bildiğiniz sorunun karşılığındaki ödülü alarak yarışmayı tamamlarsınız.

Osman DEMİR
Haberler.com
