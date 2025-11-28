Haberler

Evrim Akın olayı nedir? Bez Bebek, Evrim Akın - Asena Keskinci olayı nedir?

Evrim Akın olayı nedir? Bez Bebek, Evrim Akın - Asena Keskinci olayı nedir?
Güncelleme:
Oyuncu Evrim Akın, Bez Bebek dizisinde birlikte rol aldığı Asena Keskinci'nin ortaya attığı iddialara sessiz kalmadı. Yaşanan süreci bir tür "algı oluşturma çabası" olarak değerlendiren Akın, yaptığı açıklama sırasında duygulanarak gözyaşlarını tutamadı. Peki, Evrim Akın olayı tam olarak nedir? Bez Bebek ekibinden Evrim Akın – Asena Keskinci tartışması nasıl ortaya çıktı?

Son günlerde gündeme gelen iddialara karşı konuşan Evrim Akın, eski rol arkadaşının açıklamalarına net bir yanıt verdi. Tüm yaşananları kasıtlı bir algı yaratma girişimi olarak gördüğünü belirten Akın, bu süreçten duyduğu üzüntüyü ifade ederken zaman zaman ağladı. Bu nedenle, "Evrim Akın olayı nedir?, Bez Bebek dönemine dair Evrim Akın – Asena Keskinci polemiği nasıl başladı?" soruları merak konusu oldu.

ASENA KESKİNCİ'NİN İDDİALARI GÜNDEME OTURDU

Yıllar önce yayınlanan Bez Bebek dizisinde "Yağmur" karakteriyle tanınan çocuk oyuncu Asena Keskinci, aynı dizide rol alan Evrim Akın hakkında ortaya attığı iddialarla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Keskinci'nin açıklamalarının ardından başka isimlerin de benzer ifadeler paylaşması tartışmayı büyüttü.

"SETTE PSİKOLOJİK BASKI UYGULADI" İDDİASI

Keskinci, çocukluk döneminde dizinin setinde Evrim Akın'ın kendilerine kötü davrandığını ve psikolojik baskı uyguladığını ileri sürdü. Bu sözler, yıllar sonra gelen bir itiraf olarak kısa sürede gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.

EVRİM AKIN'DAN DUYGUSAL YANIT

Gündemin odağındaki iddialara Evrim Akın cephesinden de açıklama geldi. Kameralar karşısına geçen Akın, konuşması sırasında gözyaşlarını tutmakta zorlandı. Olayı bir "algı operasyonu" olarak nitelendiren oyuncu, şunları söyledi:

"Oturduğum yerden kalkamayacak durumdayım. Ağlamaktan bitmiş durumdayım. İyilikten başka ne yaptım? Annesi bile benim doğum günümde 'İyi ki hayatımızdasın' diye mesaj atıyordu. Bu kadar kötüysem neden yıllarca benimle programlara çıktı?"

Akın ayrıca Keskinci'nin kendisine zaman zaman sosyal medyadan sevgi ifadeleri içeren mesajlar gönderdiğini de belirtti.

KESKİNCİ'DEN AVUKATI ARACILIĞIYLA AÇIKLAMA

Evrim Akın'ın duygu yüklü açıklamasının ardından Asena Keskinci, avukatı Feyza Altun aracılığıyla yazılı bir açıklama paylaştı. Açıklamada şu ifadeler öne çıktı:

"Keskinci'nin anlattıkları tamamen gerçektir. Travmaların kabul edilmesi ve dile getirilmesi yıllar sürebilir. Müvekkilim, çocukluğunda yaşadığını iddia ettiği olayları tüm samimiyetiyle kamuoyuna aktarmıştır. Kariyerini dahi riske atacak bu açıklamayı içtenlikle yapmıştır."

Ayrıca açıklamada, şu vurgu yapıldı:

"Henüz müvekkilim aleyhine açılmış bir dava yoktur. Gözyaşı üzerinden kurulan söylemler yerine hukuk önünde gerçeklerin ortaya çıkması için kararlılığımız devam etmektedir."

