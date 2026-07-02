Evlilik hazırlıkları yalnızca düğün organizasyonundan ibaret değildir. Resmi nikah işlemleri, iş yerindeki izin süreçleri ve yasal hakların bilinmesi de bu sürecin önemli parçalarından biridir. Bu nedenle evlilik izni kaç gün 2026 yılında en çok araştırılan çalışma hayatı konuları arasında yer almaktadır. Peki, evlilik izni kaç gün 2026? Özel sektörde evlilik izni kaç gün, Cumartesi sayılır mı? Evlilik izni 2 kez kullanılır mı? Detaylar...

EVLİLİK İZNİ KAÇ GÜN 2026?

Evlilik izni, çalışanların evlenmeleri halinde yararlanabilecekleri ücretli mazeret izinlerinden biridir. Ancak izin süresi, çalışanın özel sektör işçisi ya da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur olmasına göre farklılık göstermektedir.

2026 yılı itibarıyla yürürlükte bulunan mevzuata göre;

Özel sektör çalışanları için evlilik izni 3 gün,

Devlet memurları için ise 7 gün olarak uygulanmaktadır.

Bu izinlerden yararlanabilmek için resmi nikah tarihinin belirlenmiş olması ve izin talebinin nikah tarihinden önce ilgili kuruma yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.

Evlilik izni ücretli mazeret izni kapsamında değerlendirilir. Bu nedenle izin süresince çalışan görev yapmasa dahi çalışmış kabul edilir ve ücretinde herhangi bir kesinti yapılmaz.

EVLİLİK İZNİ NEDİR?

Evlilik izni, işçi veya memurun evlenmesi halinde kanunlarda belirlenen süre boyunca ücretli olarak izinli sayılmasını sağlayan mazeret iznidir.

Bu izin sayesinde çalışan, resmi nikah ve evlilik sürecine ilişkin işlemlerini çalışma yükümlülüğü olmadan yerine getirebilir. İzin süresince maaş veya ücret kesintisi yapılmaz.

Evlilik izninden yararlanabilmek için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekir:

Resmi nikah tarihinin alınmış olması,

Nikah tarihini gösteren belgenin ilgili kuruma sunulması,

Nikah tarihinden önce evlilik izni talebinin yazılı olarak yapılması.

İzin talebinin mümkün olduğunca birkaç hafta önceden yapılması, iş yerindeki planlamanın sağlıklı şekilde yürütülmesi açısından önem taşımaktadır.

ÖZEL SEKTÖRDE EVLİLİK İZNİ KAÇ GÜN?

Özel sektörde evlilik izni kaç gün sorusunun cevabı 4857 sayılı İş Kanunu Ek Madde 2 kapsamında düzenlenmiştir.

Kanuna göre özel sektör çalışanlarına evlenmeleri halinde 3 gün ücretli mazeret izni verilmektedir.

İş Kanunu Ek Madde 2 hükmü şu şekildedir:

"İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir."

Bu kapsamda;

İzin süresi 3 gündür.

İzin ücretlidir.

İşçinin maaşında herhangi bir kesinti yapılamaz.

İzin yalnızca işçinin kendi evlenmesi halinde uygulanır.

Çocuğun, kardeşin veya başka bir aile ferdinin evlenmesi halinde İş Kanunu kapsamında evlilik izni verilmesine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA GÖRE EVLİLİK İZNİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 104/B maddesine göre memurlara evlenmeleri halinde 7 gün ücretli mazeret izni verilmektedir.

Kanundaki düzenleme şöyledir:

"Memura (...) kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir."

Buna göre;

Memurun kendi evlenmesi halinde 7 gün izin verilir.

Memurun çocuğunun evlenmesi halinde de aynı izin hakkı bulunmaktadır.

İzin süresi ücretlidir.

İzin boyunca maaş kesintisi yapılmaz.

Torun, yeğen veya kardeşin evlenmesi halinde ise bu madde kapsamında evlilik izni uygulanmaz.

EVLİLİK İZNİ CUMARTESİ SAYILIR MI?

Evlilik izni hesaplanırken iş günü değil takvim günü esas alınmaktadır.

Bu nedenle;

Cumartesi,

Pazar,

Resmi tatiller,

izin süresine dahildir ve izin günlerinden sayılır.

Başka bir ifadeyle hafta sonuna veya resmi tatile denk gelen günler izin süresine eklenmez.

Örneğin özel sektörde 3 günlük evlilik izni kullanan bir çalışanın izin süresi içerisinde Cumartesi günü bulunuyorsa, Cumartesi da izin günlerinden biri olarak değerlendirilir.

EVLİLİK İZNİ 2 KEZ KULLANILIR MI?

Mevzuatta evlilik izninin aynı evlilik nedeniyle iki ayrı defa kullanılmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

Evlilik izni, evlenme nedeniyle tanınan ücretli mazeret izni olup ilgili evlilik kapsamında kullanılır.

EVLİLİK İZNİ NE ZAMAN KULLANILABİLİR?

Genel kural olarak evlilik izni nikah tarihinden itibaren kullanılmaktadır.

Nikah tarihi alınmadan önce evlilik izni kullanılması mümkün değildir.

Memurlar açısından

Resmi nikah ile düğün töreni farklı tarihlerde yapılacaksa memur, evlilik iznini;

resmi nikah tarihinden veya düğün tarihinden başlatmayı tercih edebilir.

Özel sektör çalışanları açısından İş Kanunu'nda izin başlangıç tarihine ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle özel sektörde izin başlangıç ve bitiş tarihleri işçi ile işveren arasında yapılacak anlaşmaya göre belirlenebilir.

EVLİLİK İZNİ NİKAHTAN KAÇ GÜN SONRA KULLANILABİLİR?

İş Kanunu'nda evlilik izninin nikah sonrasında kaç gün içinde kullanılacağına ilişkin açık bir düzenleme yer almamaktadır.

Bu nedenle iş yerindeki çalışma düzenini bozmayacak şekilde, evlilik izninin makul bir süre içerisinde daha sonra kullanılabileceği kabul edilmektedir.

EVLİLİK İZNİ NASIL KULLANILIR?

Evlilik izni, resmi nikah tarihi kesinleştikten sonra ilgili kuruma yazılı başvuruda bulunularak kullanılır.

İzin sürecinin genel aşamaları şu şekildedir:

Resmi nikah tarihi alınır.

Nikah tarihini gösteren belge hazırlanır.

Evlilik izni talep dilekçesi düzenlenir.

Dilekçe nikah tarihinden önce işverene veya ilgili kuruma teslim edilir.

Başvurunun teslim edildiğini gösteren alındı belgesi alınır.

Dilekçede ;

nikah tarihi,

talep edilen izin süresi,

izin talebi

açık şekilde belirtilmelidir.

EVLİLİK İZNİ VERİLMEZSE İŞÇİ NE YAPABİLİR?

İş Kanunu kapsamında tanınan evlilik izni, işçinin yasal mazeret izinlerinden biridir.

Bu hakkın kullandırılmaması halinde işçi, iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir.

Bu durumda işçi, haklı nedenle feshe bağlı olarak doğan yasal haklarını, kıdem tazminatı dahil olmak üzere talep edebilir.