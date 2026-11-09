Evlilik Güzeldir neden yok? Evlilik Güzeldir bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Evlilik Güzeldir bitti mi, final mi yaptı?

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Evlilik Güzeldir, İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda bugün yaşanan ve can kayıplarına neden olan patlama nedeniyle yayınlanmadı. TRT 1, yaşanan acı olayın ardından yayın akışında değişikliğe giderek dizinin bu akşamki yeni bölümünü yayından kaldırdı. Yeni bölümün yayın tarihine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İşte Evlilik Güzeldir'e ilişkin merak edilenler.

EVLİLİK GÜZELDİR NEDEN YOK?

Evlilik Güzeldir, 9 Kasım 2026 Pazartesi akşamı İzmir Aliağa'daki fabrikada yaşanan patlama nedeniyle ekrana gelmedi. Saat 11.30 sıralarında meydana gelen patlamada çok sayıda işçi hayatını kaybetti. TRT 1, yaşanan acı olayın ardından yayın akışında değişiklik yaparak dizinin yeni bölümünü yayınlamama kararı aldı. Dizinin bu haftaki bölümünün yayınlanmayacağı, dizinin senaristi tarafından da duyuruldu.

EVLİLİK GÜZELDİR NİYE YOK?

Evlilik Güzeldir'in bu akşam yayınlanmamasının nedeni Aliağa'daki patlama oldu. Komedi türündeki dizinin, yaşanan acı olayın ardından yayınlanmaması kararlaştırıldı. Diziyle ilgili final ya da yayından kaldırılma gibi bir durum bulunmuyor.

EVLİLİK GÜZELDİR BUGÜN VAR MI?

Hayır, Evlilik Güzeldir bugün yok. Dizinin 9 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanması planlanan yeni bölümü yayın akışından çıkarıldı.

EVLİLİK GÜZELDİR BU AKŞAM VAR MI?

Evlilik Güzeldir bu akşam TRT 1 ekranlarında yer almıyor. Dizinin yeni bölümü, Aliağa'da yaşanan patlama nedeniyle bu hafta yayınlanmadı.

EVLİLİK GÜZELDİR BUGÜN YOK MU?

Evet, Evlilik Güzeldir bugün yok. TRT 1'in yayın akışında yapılan değişiklik nedeniyle dizi bu pazartesi izleyicilerle buluşmadı.

EVLİLİK GÜZELDİR YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Evlilik Güzeldir'in yeni bölümü, İzmir Aliağa'daki fabrikada yaşanan patlama ve can kayıpları nedeniyle yayınlanmadı. TRT 1, acı olayın ardından yayın akışını yeniden düzenledi.

EVLİLİK GÜZELDİR YOK MU?

Evlilik Güzeldir bu hafta yayınlanmadı ancak dizi devam ediyor. Son haftalarda dizinin final yapacağına ilişkin iddialar gündeme gelmişti. Gazeteci Birsen Altuntaş, bu iddialara "Final durumu yok, devam ediyor şu an" yanıtını vermişti. Dizinin bu haftaki yokluğu, yalnızca Aliağa'daki patlamadan kaynaklanıyor.

EVLİLİK GÜZELDİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Evlilik Güzeldir'in yeni bölümünün yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Dizinin haftalık yayın düzenine göre yeni bölümün 16 Kasım 2026 Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

EVLİLİK GÜZELDİR HANGİ GÜN?

Evlilik Güzeldir, pazartesi akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Dizi, 7 Eylül 2026'da yayın hayatına başladı ve o tarihten bu yana her pazartesi izleyiciyle buluşuyor.

EVLİLİK GÜZELDİR OYUNCULARI KİMLER?

Evlilik Güzeldir'in başrolünde Fikret Kuşkan yer alıyor. Dizinin kadrosunda Yusuf Çim, Cansu Savcı ve Uğur Akay da bulunuyor. Yapımcılığını Zafer Yiğit ve Ahmet Şevki Peker'in üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Ece Erdek Koçoğlu ve Hatice Sağlam oturuyor.