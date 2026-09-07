Evlilik Güzeldir CANLI izleme linki var mı, Evlilik Güzeldir tek parça full HD nereden izlenir?

TRT 1’in yeni yapımı Evlilik Güzeldir canlı izle ve Evlilik Güzeldir tek parça full HD izle aramalarıyla gündeme geliyor. Dizinin bölümlerini internet üzerinden izlemek isteyen izleyiciler, resmi yayın ve izleme seçeneklerinin neler olduğunu araştırırken, yeni bölümün yayın saati de merak konusu oluyor.

EVLİLİK GÜZELDİR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

“Evlilik Güzeldir” dizisi, uzun yıllar boyunca binlerce çiftin nikâhını kıyan deneyimli nikâh memuru Mesut Bahtiyar’ın ve beş bekâr kızının hayatında yaşanan değişimleri konu alıyor. Aile, evlilik kavramına farklı bakış açılarıyla yaklaşırken yaşanan gelişmeler, hem eğlenceli hem de duygusal anları beraberinde getiriyor.

Rekortmen nikâh memuru Mesut Bahtiyar, mesleği boyunca sayısız çiftin mutluluğuna tanıklık ederken kendi ailesinde ise birbirinden farklı sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Beş kızının hayatındaki gelişmeler, Mesut’un aile ilişkilerini ve evlilik hakkındaki düşüncelerini de etkiliyor. Dizi, aile bağları, aşk, evlilik ve hayatın getirdiği sürprizleri merkezine alıyor.

EVLİLİK GÜZELDİR NEREDEN İZLENİR?

Evlilik Güzeldir nereden izlenir? sorusu, dizinin yeni bölümlerini takip etmek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan yapım, aile, aşk ve evlilik temaları etrafında şekillenen hikâyesiyle izleyici karşısına çıkıyor.

EVLİLİK GÜZELDİR OYUNCULARI KİMLER?

Evlilik Güzeldir dizisinin oyuncu kadrosunda Fikret Kuşkan, İlayda Alişan, Hande Soral, Gözde Okur, Cansu Savcı, Nil Sude Albayrak, Anıl Çelik ve Sera Tokdemir gibi isimler bulunuyor. Dizide farklı karakterlere hayat veren oyuncular, Mesut Bahtiyar ve beş kızının çevresinde gelişen hikâyeyi ekrana taşıyo

Dizinin başrollerinde Fikret Kuşkan Mesut Bahtiyar karakterini canlandırırken, İlayda Alişan Yasemin, Hande Soral ise Zeynep karakterine hayat veriyor. Gözde Okur Saadet, Cansu Savcı Nergis ve Nil Sude Albayrak Aslı karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

EVLİLİK GÜZELDİR DİZİSİ KARAKTERLERİ

Fikret Kuşkan – Mesut Bahtiyar: Dizinin merkezindeki karakter olan Mesut Bahtiyar, hayatı boyunca binlerce çiftin nikâhını kıymış rekortmen bir nikâh memurudur.

İlayda Alişan – Yasemin: Mesut Bahtiyar’ın beş kızından biri olan Yasemin, ailenin hikâyesinde önemli bir yere sahiptir.

Hande Soral – Zeynep: Zeynep karakteri, ailenin yaşadığı gelişmelerin içerisinde yer alan karakterlerden biridir.

Gözde Okur – Saadet: Saadet, Mesut’un ailesindeki beş kızdan biri olarak hikâyede yer alıyor.

Cansu Savcı – Nergis: Nergis karakteri, aile içerisinde yaşanan olaylarla birlikte kendi hayatındaki değişimlerle dikkat çekiyor.

Nil Sude Albayrak – Aslı: Aslı, Mesut Bahtiyar’ın kızlarından biri olarak dizinin ana hikâyesinde yer alıyor.

Anıl Çelik – Servet: Servet karakteri, dizinin yardımcı karakterleri arasında bulunuyor.

Sera Tokdemir – Ayşe: Ayşe karakteri de hikâyenin gelişimine katkı sağlayan isimler arasında yer alıyor.

EVLİLİK GÜZELDİR DİZİSİNDE YER ALAN DİĞER OYUNCULAR

Dizinin kadrosunda ayrıca Ferit Aktuğ, Seçkin Özdemir, Yusuf Çim, Alihan Demirbilek, Berk Bakioğlu, Ferida Bağ ve Yıldız Kültür gibi oyuncular da bulunuyor. Bu isimler sırasıyla Ali Rıza, Murat, Can, Diyar, Sinan, Bahar ve Safiye karakterlerini canlandırıyor.

“Evlilik Güzeldir”, Mesut Bahtiyar’ın mesleki deneyimleri ile kızlarının özel hayatlarında yaşadığı gelişmeleri bir araya getirerek aile, aşk ve evlilik temalarını işleyen bir hikâye sunuyor.

İsmail Kartal istifa edecek mi, İsmail Kartal Fenerbahçe'den ayrılacak mı? soruları, sarı-lacivertli takımın gündemindeki gelişmelerin ardından futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın geleceğiyle ilgili ortaya atılan iddialar ve yaşanabilecek gelişmeler yakından takip ediliyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın görevine devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, deneyimli teknik adamın istifa edip etmeyeceği de gündemde. Taraftarlar ve futbol kamuoyu, İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin gelişmeleri araştırmaya devam ediyor.