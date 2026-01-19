Haberler

Evlendikten sonra kadın kendi soyadını kullanabilir mi? Evlendikten sonra soyadı değişmek zorunda mı?

Evlendikten sonra kadın kendi soyadını kullanabilir mi? Evlendikten sonra soyadı değişmek zorunda mı?
Güncelleme:
Evlilik sonrası soyadı konusu, her çiftin kafasında soru işaretleri bırakan bir konu. Kadın evlendikten sonra mutlaka eşinin soyadını almak zorunda mı? Kendi soyadını kullanmaya devam edebilir mi? Peki ya çiftler birlikte yeni bir soyadı oluşturabilir mi? Bu sorular, hem hukuki boyutu hem de günlük yaşam tercihlerine dair merakı artırıyor. Peki, evlendikten sonra kadın kendi soyadını kullanabilir mi? Evlendikten sonra soyadı değişmek zorunda mı?

Evlilik sonrası soyadı konusu, özellikle yeni evlenen çiftler arasında sıkça merak edilen konuların başında geliyor. Kadın, evlendikten sonra soyadını değiştirmek zorunda mı? Yoksa kendi soyadını kullanmaya devam edebilir mi? Bu sorular, hem hukuki hakları hem de günlük yaşamda tercihleri ilgilendiriyor. Evlilik sonrası soyadı seçenekleri, çiftlerin hangi yolları tercih edebileceği ve uygulamanın nasıl yapıldığı hakkında merak edilen tüm ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

EVLENDİKTEN SONRA SOYADI DEĞİŞMEK ZORUNDA MI?

Hayır, evlendikten sonra kadın veya erkek, soyadını değiştirmek zorunda değildir. Türkiye'de medeni hukuk, evlilik sonrası soyadı konusunda bireylere seçim hakkı tanır. Kadın veya erkek, kendi soyadını kullanmaya devam edebilir, değiştirmek isteğe bağlıdır.

KADIN KENDİ SOYADINI KULLANABİLİR Mİ?

Evet, kadın evlendikten sonra kendi soyadını kullanmaya devam edebilir. Evlilikten sonra soyadı değiştirmesi yalnızca tercihine bağlıdır ve zorunlu değildir. Bu durumda nüfus kayıtlarında eski soyadı korunur.

Evlendikten sonra kadın kendi soyadını kullanabilir mi? Evlendikten sonra soyadı değişmek zorunda mı?

ÇİFT SOYADI KULLANILABİLİYOR MU?

Evet, evlilik sonrası kadın, kocasının soyadını kendi soyadıyla birleştirerek kullanabilir. Örneğin "Ayşe Yılmaz" evlendikten sonra "Ayşe Yılmaz Demir" şeklinde çift soyadı kullanabilir. Ancak erkekler için böyle bir uygulama söz konusu değildir; erkekler kendi soyadlarını değiştirmeden kullanmaya devam eder.

SOYADI NASIL DEĞİŞİR?

Soyadı değişikliği için aşağıdaki adımlar izlenir:

  • Evlilik sonrası soyadını değiştirmek isteyen kişi, nüfus müdürlüğüne başvurur.
  • Gerekli belgeler (kimlik, evlenme cüzdanı vb.) sunulur.
  • Başvuru sonucu nüfus kayıtlarına işlenir ve yeni kimlik veya e-Devlet üzerinden güncel bilgiler alınabilir.

Özetle: Evlilik sonrası soyadı tamamen tercihe bağlıdır; kadın kendi soyadını kullanabilir, çift soyadı alabilir, değişiklik yapmak istemezse eski soyadını koruyabilir.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

