Haberler

Evcilik filmi nerede çekildi?

Evcilik filmi nerede çekildi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk sinemasının dikkat çeken yapımlarından biri olan Evcilik filmi, güçlü oyuncu kadrosu ve psikolojik derinliğiyle olduğu kadar çekim mekânlarıyla da merak konusu oldu. Peki, Evcilik filmi nerede çekildi?

İzleyiciler, filmin atmosferini güçlendiren sokakların ve evlerin gerçek hayatta nerede bulunduğunu sıkça araştırıyor. Peki, Evcilik filmi nerede çekildi? İşte merak edilen detaylar.

EVCİLİK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Evcilik filminin çekimleri büyük ölçüde İstanbul'da gerçekleştirildi. Film, metropol hayatının karmaşasını ve bireyler arası ilişkilerin gerilimini yansıtmak amacıyla İstanbul'un ruhunu taşıyan semtlerde çekildi. Şehrin tarihi dokusu, dar sokakları ve karakteristik binaları, filmin psikolojik altyapısını destekleyen önemli unsurlar arasında yer aldı.

BEYOĞLU VE ÇEVRESİ ÖNE ÇIKIYOR

Filmin öne çıkan sahnelerinin önemli bir bölümü Beyoğlu ve çevresinde çekildi. Beyoğlu'nun kendine özgü mimarisi, eski apartmanları ve sokak dokusu, karakterlerin iç dünyasını yansıtan karanlık ve baskıcı atmosferin kurulmasına katkı sağladı. Bu bölge, hem sanatsal yapısı hem de geçmişten gelen kültürel derinliğiyle filmin anlatım gücünü artırdı.

TARİHİ SEMTLERDE GERÇEKÇİ ATMOSFER

Evcilik filminde kullanılan bazı sahnelerde İstanbul'un tarihi semtleri de tercih edildi. Bu semtlerdeki eski yapılar, yıpranmış duvarlar ve dar sokaklar, filmde anlatılan ilişki dinamiklerine gerçekçilik kattı. Mekân seçimi, karakterlerin sıkışmışlık hissini izleyiciye daha güçlü bir şekilde aktarmayı amaçladı.

İÇ MEKÂN SAHNELERİ VE SET KULLANIMI

Filmde yer alan iç mekân sahnelerinin bir kısmı gerçek evlerde, bir kısmı ise özel olarak hazırlanan setlerde çekildi. Bu sayede yönetmen, sahnelerin psikolojik yoğunluğunu kontrol altında tutabildi. Özellikle ev içi sahnelerde kullanılan dar alanlar, karakterler arasındaki gerilimi ve baskıyı görsel olarak destekledi.

MEKÂN SEÇİMİNİN FİLME KATKISI

Evcilik filminde mekânlar sadece bir arka plan unsuru olarak kullanılmadı; hikâyenin aktif bir parçası hâline getirildi. İstanbul'un kaotik yapısı, filmde anlatılan toksik ilişkiyi sembolize eden önemli bir öğe oldu. Seyirci, mekânlar aracılığıyla karakterlerin ruh hâlini daha derinden hissetme fırsatı buldu.

ŞEHRİN RUHU FİLME YANSIDI

Özetle Evcilik filmi, çekimlerinin büyük bölümünü İstanbul'da gerçekleştirdi ve özellikle Beyoğlu başta olmak üzere şehrin karakteristik semtlerinden faydalandı. Seçilen mekânlar, filmin psikolojik derinliğini güçlendirerek izleyici üzerinde kalıcı bir etki bıraktı. Bu yönüyle Evcilik, İstanbul'un sinemadaki güçlü temsil örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları davadan çekildi

Güllü'nün kızının avukatlarından şüpheleri kanıtlayacak hamle
Karadeniz'de 4.1, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

İki denizimizde dakikalar içinde peş peşe depremler
Rusya, Ukrayna'nın Odessa kentine saldırı düzenledi, Türk gemisi isabet aldı

Karadeniz'de gerilim tırmanıyor! Rusya, Türk yük gemisini vurdu
Kartal'da polis merkezinde bir şahıs bekçiye saldırarak silahını almaya çalıştı

Karakolda ortalık bir anda karıştı! İşte dehşete düşüren anlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein'ın arşivi açıldı: Trump'lı fotoğraflar ortaya saçıldı

İnkar ediyordu ama... Trump'ın başını yakacak fotoğraflar çıktı
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal

Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal
Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi

Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi
Epstein'ın arşivi açıldı: Trump'lı fotoğraflar ortaya saçıldı

İnkar ediyordu ama... Trump'ın başını yakacak fotoğraflar çıktı
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kabe'den video mesaj paylaştı

Kutsal topraklardan bu videoyu paylaştı
'Hamileyim' deyip kandırdı, 6 gün sonra altınlarla sırra kadem bastı

Damat düğünden 6 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Temizlik yaparken ağacın dibinde içi dolar dolu paket buldu

Ağacın dibinde buldu, tam çöpe atacakken içinden dolarlar fışkırdı
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü

İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
title