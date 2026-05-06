Eva Murati, Balkanlar’ın en dikkat çeken televizyon sunucularından ve ekran yüzlerinden biri olarak özellikle spor yayıncılığı alanındaki başarısıyla öne çıkan bir isimdir. Peki, Eva Murati kimdir? Spiker Eva Murati kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? Detaylar haberimizde.

SPİKER EVA MURATİ KİMDİR?

25 Mayıs 1995 tarihinde dünyaya gelen Murati, Arnavutluk’un Elbasan şehrinde doğmuştur. Babası doktor Arben Murati, annesi ise mühendis Anila Stratobërdha Murati’dir.

Çocukluk yıllarının önemli bir kısmını Elbasan’da geçiren Eva Murati, 6 yaşındayken ailesiyle birlikte Arnavutluk’un başkenti Tiran’a taşınmıştır. Eğitim hayatına burada devam eden Murati, farklı okullarda güçlü bir akademik temel edinmiştir. İlk olarak İtalyan kültürüyle tanıştığı Imelda Lambertini okuluna devam etmiş ve bu süreçte İtalyanca öğrenmiştir. Daha sonra Udha e Shkronjave ve The Independent College of Tirana gibi kurumlarda eğitim almıştır.

Lise eğitimini Petro Nini Luarasi Lisesi’nde tamamlayan Murati, bu dönemde sahne sanatlarına olan ilgisini keşfetmiş ve ilk seçmelerini kazanarak televizyon dünyasına adım atmıştır. Akademik başarısını yalnızca derslerle sınırlamayan Murati, aynı zamanda matematik ve genel bilgi olimpiyatlarına katılmış, ulusal düzeyde 8. sıraya kadar yükselmiştir.

Üniversite eğitimini Tiran Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde sürdüren Eva Murati, aynı zamanda gençlik tiyatrolarında ve drama kulüplerinde aktif rol alarak sahne deneyimini geliştirmiştir. Bu çok yönlü geçmişi, onun medya kariyerinde güçlü bir temel oluşturmuştur.

Televizyon kariyerine 18 yaşında Agon Channel ile başlayan Murati, kısa sürede ekranların tanınan yüzlerinden biri haline gelmiştir. İtalyanca röportaj yaptığı programlar ve sunuculuk performansı ile dikkat çekmiş, daha sonra Vizion Plus kanalında “VIP Zone” programının sunuculuğunu üstlenmiştir.

EVA MURATİ KAÇ YAŞINDA?

Eva Murati, 25 Mayıs 1995 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 30 yaşındadır.

EVA MURATİ NERELİ?

Eva Murati, Arnavutluk kökenlidir ve Elbasan şehrinde doğmuştur. Ancak çocukluk döneminde ailesiyle birlikte Tiran’a taşınmıştır. Bu nedenle hem Elbasan hem de Tiran kültürüyle büyümüş bir isim olarak bilinmektedir.

EVA MURATİ SEVGİLİSİ KİM?

Eva Murati’nin özel hayatı zaman zaman kamuoyunun ilgisini çekse de, bu konuda doğrulanmış ve resmi olarak açıklanmış bir ilişki bilgisi bulunmamaktadır.