EV KADINLARINA EMEKLİLİK HAKKI: Ev hanımlarına emeklilik hakkı çıktı mı? Ev kadınlarına emeklilik ne zaman, başvuru şartları neler?

Ev kadınlarına emeklilik hakkı ile ilgili düzenleme, 2026 yılında en çok merak edilen sosyal güvenlik başlıkları arasında yer alıyor. Hükümetin Aile Koruma Kalkanı paketi kapsamında hazırlıkları sürdürülen proje ile ev hanımlarına devlet destekli isteğe bağlı sigorta sistemi üzerinden emeklilik imkânı sağlanması planlanıyor. Düzenleme henüz yasalaşmamış olsa da, kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda prim desteği, başvuru sistemi ve kapsamına ilişkin detaylar yakından takip ediliyor. İşte ev kadınlarına emeklilik hakkına ilişkin mevcut bilgiler...

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK HAKKI ÇIKTI MI?

Ev kadınlarına emeklilik hakkı konusunda çalışmalar devam ediyor. Hükümetin Aile Koruma Kalkanı paketi içerisinde yer alan proje kapsamında, ev hanımlarına sosyal güvence kazandırılması ve devlet destekli emeklilik sistemi oluşturulması hedefleniyor.

Mevcut durumda düzenleme henüz yürürlüğe girmiş değil. İlgili yasa teklifinin hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasının ardından yasama sürecinin tamamlanması bekleniyor. Düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte uygulama tarihi ve resmi başvuru takvimi de netlik kazanacak.

Bu nedenle şu an itibarıyla ev kadınlarına emeklilik hakkı için resmi başvuru süreci başlamış bulunmuyor.

EV KADINLARINA EMEKLİLİK NE ZAMAN?

Ev kadınlarına emeklilik uygulamasının ne zaman başlayacağına ilişkin resmi bir tarih açıklanmadı.

Paylaşılan bilgilere göre süreç, yasa teklifinin tamamlanmasının ardından Meclis'e sunulması ve yasama sürecinin tamamlanmasına bağlı olarak ilerleyecek. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrasında başvuru tarihleri ve uygulama esasları ilgili kurumlar tarafından duyurulacak.

Şu an için kamuoyuna açıklanmış kesin bir yürürlük tarihi veya başvuru takvimi bulunmuyor.

EV KADINLARI EMEKLİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Hazırlıkları devam eden projeye göre ev kadınlarının emeklilik sistemine isteğe bağlı sigorta kapsamında dahil olması planlanıyor.

Paylaşılan bilgilere göre;

Daha önce sigorta girişi bulunan veya bulunmayan ev hanımları başvuruda bulunabilecek.

Başvuru yapan kişiler isteğe bağlı sigorta kapsamına kayıt yaptıracak.

Bu sigorta sistemi Bağ-Kur kapsamında değerlendirilecek.

Sigorta primleri her ay düzenli olarak yatırılacak.

Prim ödemeleri internet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Aylık sigorta primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak.

Düzenleme henüz yasalaşmadığı için resmi başvuru şartlarının tamamı yürürlüğe girmiş değildir. Kesin şartlar yasa teklifinin kabul edilmesi ve ilgili uygulama yönetmeliklerinin yayımlanmasının ardından netleşecektir.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK HAKKINDAN KİMLER FAYDALANACAK?

Hazırlanan proje kapsamında, başvuruda bulunan ev hanımlarının sistemden yararlanabilmesi öngörülüyor.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre daha önce herhangi bir sosyal güvenlik kaydı bulunup bulunmaması başvuru açısından engel oluşturmayacak. Sigorta girişi olan ya da hiç sigorta kaydı bulunmayan ev hanımları, gerekli başvuruyu yapmaları halinde isteğe bağlı sigorta sistemi üzerinden prim ödeyerek emeklilik hakkı elde edebilecek.

Projede ayrıca ödenecek aylık primlerin üçte birinin devlet tarafından karşılanması planlanıyor. Açıklanan bilgilere göre, emeklilik için öngörülen 15 yıllık prim ödeme süresi boyunca sağlanacak devlet desteğinin bugünkü asgari ücret esas alındığında yaklaşık 500 bin liraya ulaşabileceği ifade ediliyor.

Başvuru süreci, kapsam ve uygulama esasları ise düzenlemenin yasalaşmasının ardından ilgili resmi kurumlar tarafından ilan edilecek.