Eurovision Şarkı Yarışması’nda Bulgaristan adına sahneye çıkan DARA, “Bangaranga” adlı şarkısıyla gecenin en çok konuşulan ismi oldu. Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen yarışmada elde ettiği birincilik, yalnızca müzik performansıyla değil özel hayatına dair ortaya çıkan detaylarla da gündem yarattı. Özellikle yarışma sonrasında verdiği röportajda yaptığı açıklamalar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bulgar şarkıcı DARA’nın “Eşim Türk” ifadelerini kullanmasının ardından gözler bir anda şarkıcının eşi olduğu belirtilen Ervin İvanov’a çevrildi. Peki, Eurovision birincisi Dara'nın eşi kimdir, Türk mü? Dara'nın eşi Ervin İvanov kimdir, ne iş yapıyor?

EUROVISION BİRİNCİSİ DARA'NIN EŞİ KİMDİR?

Bulgaristan’ın Eurovision 2026 temsilcisi olan DARA’nın gerçek adı Darina Nikolaeva Yotova olarak biliniyor. Genç yaşına rağmen Balkan müzik sahnesinde önemli bir çıkış yakalayan şarkıcı, “Bangaranga” performansıyla kariyerinin en büyük başarısına ulaştı.

Yarışma sonrası verdiği röportajda Türkiye’ye teşekkür eden DARA’nın şu sözleri büyük ilgi gördü:

“Türkiye’ye teşekkürler. Yakında tekrar gelmeyi çok isterim. Eşim Türk, bu yüzden gelmemek olmazdı. Zamanım oldukça, hemen hemen her hafta biraz Türkçe çalışıyorum.”

Bu açıklamanın ardından ünlü şarkıcının eşinin kim olduğu araştırılmaya başlandı. DARA’nın eşinin Ervin İvanov olduğu yönündeki bilgiler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Çiftin Haziran 2025’te evlendiği öne sürülürken, ilişkilerini bugüne kadar medyadan uzak yaşamayı tercih ettikleri belirtiliyor.

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisi sonrası DARA’nın paylaşımlarının altına Türk takipçiler tarafından binlerce yorum yapıldı. Özellikle “Yenge tebrikler” yorumları dikkat çeken etkileşimler arasında yer aldı.

DARA'NIN EŞİ ERVİN İVANOV KİMDİR?

Eurovision sonrası en çok merak edilen isimlerden biri olan Ervin İvanov hakkında kamuoyuna yansıyan bilgiler oldukça sınırlı. Çiftin özel yaşamlarını göz önünde yaşamamayı tercih etmesi nedeniyle Ervin İvanov’un hayatına ilişkin resmi ve doğrulanmış detaylar henüz netleşmiş değil.

Bulgar basınında yer alan bazı iddialara göre Ervin İvanov’un sağlık sektöründe çalıştığı ve doktor olduğu öne sürülüyor. Ancak bu konuda DARA ya da yakın çevresi tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

Öte yandan Ervin İvanov’un sosyal medya kullanımını oldukça sınırlı tuttuğu ve kamuoyu önünde görünmekten kaçındığı ifade ediliyor. Eurovision zaferinin ardından ortaya çıkan yoğun ilgiyle birlikte ismi daha geniş kitleler tarafından araştırılmaya başlandı.

ERVİN İVANOV TÜRK MÜ?

DARA’nın röportaj sırasında kullandığı “Eşim Türk” ifadesi sonrası sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri Ervin İvanov’un kökeni oldu. Şarkıcının açıklamaları sonrası Ervin İvanov’un Türk olduğu yönündeki haberler kısa sürede yayıldı.

Ancak Ervin İvanov’un vatandaşlığı, ailesi ya da etnik kökenine ilişkin resmi ve doğrulanmış kapsamlı bilgiler kamuoyuyla paylaşılmış değil. Şu ana kadar gündeme gelen bilgiler büyük ölçüde sosyal medya paylaşımlarına ve çeşitli iddialara dayanıyor.

ERVİN İVANOVNE İŞ YAPIYOR?

Ervin İvanov’un mesleğiyle ilgili ortaya atılan en güçlü iddialardan biri sağlık sektöründe görev yaptığı yönünde oldu. Bazı kaynaklarda doktor olduğu öne sürülse de bu bilgi henüz resmi olarak doğrulanmış değil.