2026 yılında Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması öncesinde, İsrail'e yönelik tartışmalar giderek büyüyor. Avrupa Yayın Birliği (EBU) bünyesinde tartışılan bu kriz, bazı ülkelerin yarışmaya katılmama veya boykot kararı almasına yol açtı. Peki, Eurovision 2026'ya hangi ülkeler katılmayacak? Azerbaycan, Eurovision 2026'ya katılacak mı? Detaylar haberimizde...

EUROVISION 2026'YA HANGİ ÜLKELER KATILMAYACAK?

EBU'nun İsrail'in yarışmaya katılmasına izin vermesinin ardından bazı ülkeler çekilme kararı aldı. Şu anda Eurovision 2026'da yer almayacağını açıklayan veya boykot etmeyi düşünen ülkeler şunlar:

İrlanda

Belçika

İspanya

İzlanda

Hollanda

Slovenya

Bu ülkeler, İsrail'in yarışmadan çıkarılmaması durumunda etkinliği boykot edeceklerini önceden duyurmuşlardı. Özellikle İspanya ve Hollanda, EBU kararına tepki olarak yarışmaya katılmama kararlılığını daha önce de ilan etmişti. Bazı ülkelerin ise yarışmacı göndermemeyi hâlâ değerlendirdiği bildiriliyor.

AZERBAYCAN EUROVISION 2026'YA KATILACAK MI?

Azerbaycan, Eurovision 2026 öncesi tartışmaların ortasında merakla beklenen bir ülke olarak öne çıkıyor. Azerbaycan heyetinin medya sorumlusu Turab Teymurov, yaptığı açıklamada, "Bizim katılımımız hiçbir ülkenin katılıp katılmamasına bağlı değil. Siyasete karışmıyoruz" sözleriyle Viyana'daki organizasyonda yer alacaklarını duyurdu.

Bu açıklama, Azerbaycan'ın son dakika bir değişiklik olmadığı sürece yarışmaya katılacağını kesinleştiriyor. Hatırlanacağı üzere, Azerbaycan 2025'te İsrail'e jüri oylamasında 12 puan vermiş ve bu durum özellikle Türkiye'de tartışma yaratmıştı.

EUROVISION 2026 ÖNCESİ İSRAİL TARTIŞMASI

İsrail'in 2025'teki performansı, "New Day Will Rise" adlı şarkısıyla toplam 357 puan alarak yarışmayı ikinci sırada tamamlamıştı. Ancak sahnede Filistin bayrağı açan seyirciler ve sahneye atlamaya çalışan iki izleyici, güvenlik ekipleri tarafından durdurulmuştu. Bu olaylar, 2026 öncesi gerilimi daha da artırdı.

İspanya'nın İsrail'in yarışmadan çıkarılması talebinin EBU tarafından oylanmadan reddedilmesi, yarışma öncesi krizleri zirveye taşıdı. Bu gelişmeler, Eurovision camiasında ülkeler arasında politik tartışmaların sanat üzerindeki etkisini bir kez daha gündeme getirdi.