EuroLeague Fenerbahçe'ye neden ceza verdi, EuroLeague Fenerbahçe Beko'ya ne cezası verdi?

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'den beklenmedik bir disiplin cezası aldı. Lig yönetimi, kulübün belirli kuralları ihlal etmesi sebebiyle para cezası ve olası diğer yaptırımlar uyguladı. Bu gelişme, hem takımın turnuvadaki durumu hem de taraftar tepkileri açısından büyük yankı uyandırdı.

PANKARTTAN DOLAYI FENERBAHÇE BEKO'YA CEZA

EuroLeague, Fenerbahçe Beko'ya Partizan maçında tribünlerde açılan pankart nedeniyle 12 bin euro para cezası uyguladı. Kulüp, turnuva kurallarına aykırı bulunan pankart nedeniyle disiplin kurullarının değerlendirmesine tabi tutuldu.

RESMİ AÇIKLAMA KULÜBE İLETİLDİ

EuroLeague yönetimi, cezanın resmi olarak Fenerbahçe Beko'ya bildirildiğini duyurdu. Pankartta 1389 yılında Osmanlı'nın Sırbistan üzerindeki etkisi, dönemin padişahı 1. Murad ve önünde diz çöken Sırp askerler görselleriyle vurgulandı. Ayrıca pankartta Sırpça "Hepiniz Türk evlatlarısınız" ifadesine de yer verildi.

PARTİZAN'A DA CEZA UYGULANDI

EuroLeague, Partizan'a da ilk maçta açılan benzer pankart nedeniyle 40 bin euro para cezası vermişti. Bu gelişmeler, turnuvadaki disiplin süreçlerini ve kurallara uyum konusunu bir kez daha gündeme getirdi.