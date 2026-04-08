Eurocup finali ne zaman, Beşiktaş JL Bourg maçı ne zaman oynanacak?

Beşiktaş GAİN, BKT EuroCup şampiyonluğu için Fransa’nın güçlü ekiplerinden JL Bourg ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. 8 Nisan akşamı oynanan diğer yarı final mücadelesinin ardından kesinleşen bu dev eşleşme, Türk basketbolunun Avrupa’daki yükselişini bir kez daha kanıtlama fırsatı sunuyor. "Beşiktaş JL Bourg EuroCup final maçı ne zaman oynanacak?" ve "Final serisinin formatı nasıl olacak?" gibi merak edilen konular, taraftarların ajandasında ilk sıraya yerleşti. Temsilcimizin kupa yolundaki kritik takvimini ve final serisine dair tüm gelişmeleri haberimizde bulabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ GAİN - JL BOURG FİNALİ: ŞAMPİYONLUK YOLUNDA İLK DÜDÜK

EuroCup’ta sezonun en büyüğünü belirleyecek final serisinde eşleşmeler resmiyet kazandı. Beşiktaş GAİN, ev sahibi avantajını elinde bulundurarak Fransız rakibi JL Bourg karşısında şampiyonluk mücadelesi verecek. İki galibiyete ulaşan takımın kupayı müzesine götüreceği bu dev seride, kazanan taraf önümüzdeki sezon doğrudan EuroLeague kulvarında boy gösterme hakkı kazanacak.

EUROCUP FİNAL MAÇ TAKVİMİ: MAÇLAR NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen final serisinin takvimi netleşti. Beşiktaş taraftarının salonu tıklım tıklım doldurması beklenen serinin programı şu şekilde:

• 1. MAÇ: 22 Nisan Çarşamba – Akatlar Arena (Beşiktaş GAİN Ev Sahipliğinde)

• 2. MAÇ: 28 Nisan Salı – Fransa (JL Bourg Ev Sahipliğinde)

• 3. MAÇ (Gerekirse): Serinin 1-1’e gelmesi durumunda şampiyonu belirleyecek son maç, yine Beşiktaş’ın ev sahipliğinde İstanbul’da oynanacak.

AKATLAR ARENA’DA DEV AVANTAJ

Normal sezon ve play-off performansıyla saha avantajını kapan Beşiktaş GAİN, serinin ilk maçını kendi seyircisi önünde oynamanın motivasyonuyla parkeye çıkacak. Akatlar Arena’nın büyüleyici atmosferinde ilk galibiyeti alarak Fransa’ya avantajlı gitmek isteyen siyah-beyazlılar, tarih yazmak için gün sayıyor. Maçların başlangıç saatleri ise yayıncı kuruluş ve EuroCup yönetimi tarafından önümüzdeki günlerde ilan edilecek.

HEDEF DOĞRUDAN EUROLEAGUE BİLETİ

Bu final sadece bir kupa mücadelesi değil, aynı zamanda Avrupa’nın en üst düzey basketbol organizasyonu olan EuroLeague’e giriş bileti anlamını taşıyor. Beşiktaş GAİN, JL Bourg engelini geçerek hem Avrupa’da yeni bir kupa kaldırmayı hem de devler ligindeki yerini ayırtmayı hedefliyor. Basketbolseverlerin gözü kulağı 22 Nisan’da İstanbul’da olacak!