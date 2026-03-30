Etimesgut Belediyesi SON DAKİKA! Etimesgut Belediyesi'nde kimler gözaltına alındı?

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir operasyon kapsamında, Etimesgut Belediyesi ve bağlı iştiraki Etimkent A.Ş.’de zimmet iddialarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sayıştay denetimlerinde tespit edilen usulsüzlükler üzerine başlatılan soruşturma sonucu 4 şüpheli gözaltına alındı. Peki, Etimesgut Belediyesi'nde kimler gözaltına alındı? Detaylar...

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, operasyonun 30 Mart 2026 tarihinde eş zamanlı olarak şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde gerçekleştirildiği, tüm şüphelilerin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Bu gelişme, Ankara’daki belediye ve iştirak denetimlerinde dikkat çeken bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti.

ETİMESGUT BELEDİYESİ'NDE KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, gözaltına alınan şüphelilerin isimleri ve görevleri şu şekilde paylaşıldı:

M.Ç. – Etimesgut Belediyesi iştiraki Etimkent A.Ş. Genel Müdürü

A.C. – Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü

S.K. – Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Mutemeti

H.B. – Etimkent A.Ş. kasa sorumlu personeli

Savcılığın açıklamasında, “Sayıştay Başkanlığı tarafından Etimesgut Belediye Başkanlığında yapılan 2025 yılı hesap ve işlemleri olağan denetimler sırasında, Etimesgut Belediyesi aşevi, yemek alımı ve dağıtımı işlemleri ile Etimkent A.Ş’nin hesap bilgilerinde tespit edilen usulsüzlükler yönünden düzenlenen raporlar üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından zimmet suçundan başlatılan soruşturma kapsamında; sermayesinin tamamı Etimesgut Belediye Başkanlığına ait iştirak şirketi Etimkent A.Ş. Genel Müdürü M.Ç., Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C., Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Mutemeti S.K. ve Etimkent A.Ş. kasa sorumlu personeli H.B. isimli şüpheliler hakkında Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararları ve Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimatlara istinaden 30 Mart 2026 tarihinde şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemi yapıldı, tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.” ifadeleri kullanıldı.