Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Sayıştay denetimlerinde Etimesgut Belediyesi ile iştiraki Etimkent A.Ş.’nin hesaplarında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin 'Zimmet' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Peki, Etimesgut Belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı mı? Etimesgut Belediyesi'ne operasyon neden yapıldı? Detaylar...

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU GÖZALTINA ALINDI MI?

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Etimesgut Belediyesi ile iştiraki Etimkent A.Ş.’nin hesaplarında tespit edilen usulsüzlükler mercek altına alındı. Erdal Beşikçioğlu’nun gözaltına alınmadı. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından, başkanın soruşturma kapsamında şüpheli veya gözaltına alınan kişiler arasında yer almadığı açıkça belirtildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler ise Etimkent A.Ş. Genel Müdürü M.Ç., Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C., aynı müdürlükte mutemet olarak görev yapan S.K. ve Etimkent A.Ş. kasa sorumlusu H.B. oldu. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde 30 Mart 2026 tarihinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

ETİMESGUT BELEDİYESİ’NE OPERASYON NEDEN YAPILDI?

Olay, Sayıştay Başkanlığı’nın 2025 yılı hesap ve işlemleri denetimi sırasında ortaya çıktı. Denetimlerde belediyeye ait aşevi, yemek alımı ve dağıtımı işlemleri ile Etimkent A.Ş.’nin hesaplarında usulsüzlükler tespit edildi.

Buna göre Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı zimmet suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri yapıldı ve tüm şüpheliler gözaltına alındı.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Savcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sayıştay Başkanlığı tarafından Etimesgut Belediye Başkanlığında yapılan 2025 yılı hesap ve işlemleri olağan denetimler sırasında, Etimesgut Belediyesi aşevi, yemek alımı ve dağıtımı işlemleri ile Etimkent A.Ş’nin hesap bilgilerinde tespit edilen usulsüzlükler yönünden düzenlenen raporlar üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından zimmet suçundan başlatılan soruşturma kapsamında; sermayesinin tamamı Etimesgut Belediye Başkanlığına ait iştirak şirketi Etimkent A.Ş. Genel Müdürü M.Ç., Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C., Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Mutemeti S.K. ve Etimkent A.Ş. kasa sorumlu personeli H.B. isimli şüpheliler hakkında Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararları ve Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimatlara istinaden 30 Mart 2026 tarihinde şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemi yapıldı, tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.”