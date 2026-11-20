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Ethel Caterham 117 yaşında. 21 Ağustos 1909'da İngiltere'nin Hampshire bölgesindeki Shipton Bellinger köyünde doğdu ve Guinness Dünya Rekorları onu yaşı doğrulanmış en yaşlı insan olarak kayıtlarında tutuyor.

117. yaş gününü bu yıl 21 Ağustos'ta, kaldığı bakımevinde kutladı. Bu yaşa ulaşan ilk İngiliz o; bir yıl önce 116 yaşına giren ilk İngiliz de yine oydu.

ETHEL CATERHAM KAÇ YAŞINDA?

Ethel Caterham, 20 Kasım 2026 itibarıyla 117 yaşında. 1909 doğumlu Caterham, 117. yaş gününü üç ay önce kutladı. Ondan önce hiçbir İngiliz 116 yaşını görememişti.

ETHEL CATERHAM KİMDİR?

Ethel Caterham, kızlık soyadıyla Ethel May Collins, sekiz kardeşin sondan ikincisi olarak dünyaya geldi. 1927'de, 18 yaşındayken, üç hafta süren bir gemi yolculuğuyla tek başına İngiliz yönetimindeki Hindistan'a gitti ve orada bir İngiliz asker ailesinin çocuklarına baktı.

İngiltere'ye döndükten sonra 1931'de bir akşam yemeğinde İngiliz ordusunda subay olan Norman Caterham ile tanıştı. Çift 1933'te Salisbury Katedrali'nde evlendi. Ordunun maaş biriminde yarbay olarak görev yapan eşinin tayini Hong Kong'a çıkınca Caterham da oraya gitti; Hong Kong'da yerel ve İngiliz çocuklar için bir anaokulu açtı.

ETHEL CATERHAM NE ZAMAN DÜNYANIN EN YAŞLI İNSANI OLDU?

Ethel Caterham, 30 Nisan 2025'te Brezilyalı rahibe Inah Canabarro Lucas'ın ölümüyle dünyanın yaşayan en yaşlı insanı oldu. Aynı ay, 1993'te ölen Charlotte Hughes'u geçerek İngiltere tarihinin en uzun yaşayan insanı olmuştu.

Eylül 2025'te Kral III. Charles ile görüştü. Ona, 1969'da Galler Prensi ilan edildiğinde bütün kızların kendisine âşık olduğunu söyledi.

ETHEL CATERHAM'IN UZUN YAŞAM SIRRI NE?

Ethel Caterham'ın uzun yaşam için verdiği cevap kısa: kimseyle tartışmamak. "Kimseyle asla tartışmam, dinlerim ve canım ne isterse onu yaparım" diyor. 2020'deki bir röportajında da hayatın iyisini kötüsünü olduğu gibi karşıladığını anlatmıştı.

Aynı yıl, 110 yaşındayken Covid-19'a yakalandı ve hastalığı atlattı.

ETHEL CATERHAM'IN ÇOCUKLARI VAR MI?

Ethel Caterham'ın Gem ve Anne adında iki kızı vardı; ikisi de annelerinden önce öldü. Eşi Norman Caterham 1976'da hayatını kaybetti. Caterham'ın üç torunu ve beş torun çocuğu var. Bugün İngiltere'nin Surrey bölgesindeki bir bakımevinde yaşıyor.