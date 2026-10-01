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Eşref Rüya dizisinin ardından Eşref karakterinin hikayesinin nasıl devam edeceği merak konusu oldu. TİMS&B tarafından paylaşılan afişte yer alan Eşref Tek ibaresi, yeni yapımla ilgili dikkatleri bu projeye çevirdi. Peki, Eşref Tek başlayacak mı? Eşref Tek yeniden başlayacak mı? Yeni dizi Eşref Tek ne zaman başlıyor, hangi kanalda? Detaylar...

EŞREF TEK BAŞLAYACAK MI?

Eşref Rüya dizisinin 3. sezonuyla ekranlara dönmesi beklenmiyor. TİMS&B tarafından paylaşılan afişte ise Eşref karakterinin hikayesinin yeni bir yapımla devam edeceği görüldü. Eşref Tek, karakteri merkezine alan yeni bir yapım olarak duyuruldu.

Afişte Eşref karakterini canlandıran Çağatay Ulusoy'un da yer aldığı görülüyor. Böylece Eşref karakterinin hikayesinin yeni yapım üzerinden sürdürüleceği bilgisi paylaşılmış oldu.

EŞREF TEK YENİDEN BAŞLAYACAK MI?

TİMS&B tarafından paylaşılan afişte yapım için yalnızca "Yakında" ifadesine yer verildi. Dizinin yayın tarihiyle ilgili detayların ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor. Oyuncu kadrosuna ilişkin bilgilerin de ilerleyen günlerde açıklığa kavuşması bekleniyor. Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldığında haber güncellenecek.

EŞREF KARAKTERİNİN HİKAYESİ YENİ YAPIMDA DEVAM EDECEK

Eşref Rüya'nın 3. sezonuyla ekranlara dönmesi beklenmezken, TİMS&B afişinde Eşref karakterinin yeni bir yapımla izleyici karşısına çıkacağı görüldü. Yeni yapımın merkezinde Eşref karakterinin bulunacağı bilgisi paylaşıldı.

YENİ DİZİ EŞREF TEK NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Eşref Tek dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. TİMS&B tarafından paylaşılan afişte dizinin başlangıç tarihi yerine "Yakında" ifadesi kullanıldı.

Bu nedenle Eşref Tek'in hangi tarihte izleyiciyle buluşacağı konusunda şu aşamada net bir bilgi bulunmuyor. Dizinin yayın tarihiyle ilgili açıklamanın ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor. Aynı süreçte oyuncu kadrosu ve dizinin kaç bölüm süreceğine ilişkin detayların da netleşmesi bekleniyor.

EŞREF TEK HANGİ KANALDA?

TİMS&B tarafından paylaşılan afişte yer alan bilgilere göre Eşref Tek'in yeni bölümleri Prime Video üzerinden yayınlanacak. Yapımın televizyon ekranlarında yayınlanması beklenmiyor.

Eşref Tek'in yayın tarihi, oyuncu kadrosu ve bölüm sayısıyla ilgili detayların ise ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor. Şu an için paylaşılan bilgiler, yapımın Prime Video üzerinden izleyiciyle buluşacağı ve yayın tarihinin henüz açıklanmadığı yönünde.