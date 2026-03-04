Eşref Rüya 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yapımda "Nisan" karakterine hayat veren başarılı oyuncu Demet Özdemir, yayınlanan tanıtımda Sertab Erener'in "Rüya" adlı unutulmaz şarkısını seslendirerek büyük beğeni kazandı. Duygusal sahneler eşliğinde sergilenen bu etkileyici performans, hem izleyicilerin diziden beklentilerini yükseltti hem de yeni bölümün duygusal tonuna dair güçlü ipuçları verdi. Şimdi herkes heyecanla "Eşref Rüya" 36. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını bekliyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANIYOR?

NİSAN, ÇİĞDEM'İN SUÇUNU İTİRAF EDİYOR

Nisan, savcının karşısında büyük bir itirafta bulunur ve Çiğdem'in bir polisi öldürdüğünü açıklar. Bu itiraf, davada yeni bir dönemin başlamasına yol açar ve karakterler arasındaki gerilimi yükseltir.

EŞREF TESLİME GİDERKEN ŞAŞIRTICI BİR KARARLA TAHLİYE OLUYOR

İhtiyar ile yaptığı ticaret anlaşmasını kabul eden Eşref, teslim olmaya giderken beklenmedik bir gelişme yaşar. Hakkında verilen meşru-müdafaa kararıyla tahliye edilir ve özgürlüğüne kavuşur.

ÖLÜ YAŞAR'IN MİRASI: SIR DOLU DEFTER

Ölü Yaşar, Eşref'e hayat hikayesini anlatan bir defter bırakır. Bu defter sayesinde Eşref, kendi ailesi olduğunu öğrenir ve geçmişiyle ilgili büyük bir sır ortaya çıkar.

NİSAN İLE YÜZLEŞME ANLARI

Eşref, Nisan'ın aslında muhbir olduğunu öğrendikten sonra onunla yüzleşmeye karar verir. Nisan, yaşadıklarını olduğu gibi Eşref'e anlatır. Ancak Eşref için işler artık geri dönülmez bir noktaya gelmiştir; Nisan'ın elleriyle bir kez ölmüştür.

POLİSİN BASKINI VE ŞOK EDEN AN

Tam o sırada bulundukları yere baskın düzenleyen polis, Eşref'i hedef alır ve onu vurur. Bu olay, hem karakterlerin hayatını hem de hikayenin gidişatını dramatik bir şekilde değiştirir.

EŞREF RÜYA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri İstanbul'un farklı bölgelerinde yapılmaktadır. Şehrin hem tarihi hem de modern dokusunu yansıtan semtler, dizinin hikayesine özgün bir atmosfer katmaktadır. Boğaz manzaralı sahnelerden dar sokaklara uzanan bu geniş yelpaze, izleyicilere hem görsel hem de duygusal bir zenginlik sunmaktadır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıllardır beklediği Rüya'yı karşısında gören Eşref, onu korumak için gözünü karartıp İhtiyar'ın adamlarını karşısına alır.

Bu sırada olanları içeriden izlemekte olan Nisan, Rüya'nın ortaya çıkmasıyla büyük bir ikileme düşer ve gerçek sandığı hatıralarını sorgulamaya başlar.

Hıdır'ı öldürmekle İhtiyar'ı tamamen karşısına almak arasında kalan Kadir, işin içinden çıkabilmek için kritik hamleler yapmaya karar verir. Fakat işlerin kontrolü altında olduğunu sansa da feci bir yıkıma neden olacağından habersizdir.

Nisan, Rüya'nın ilişkilerini bozacağından endişe etse de Eşref, tüm bu yaşananları lehine çevirmenin hazırlığı içindedir.

OYUNCU KADROSU

Eşref Rüya'nın güçlü kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor:

Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper.

36. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin merakla beklenen 36. bölüm fragmanı henüz izleyicilerle buluşmadı. Yeni tanıtımın önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor. Takipçiler, fragman yayımlandığında ilk izleyenlerden biri olmak için Kanal D'nin resmi kanallarını ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirler.