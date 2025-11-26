Eşref Rüya 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yapımda "Nisan" karakterine hayat veren başarılı oyuncu Demet Özdemir, yayınlanan tanıtımda Sertab Erener'in "Rüya" adlı unutulmaz şarkısını seslendirerek büyük beğeni kazandı. Duygusal sahneler eşliğinde sergilenen bu etkileyici performans, hem izleyicilerin diziden beklentilerini yükseltti hem de yeni bölümün duygusal tonuna dair güçlü ipuçları verdi. Şimdi herkes heyecanla "Eşref Rüya" 24. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını bekliyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANIYOR?

Ekipten dert sofrasında muhteşem "Seni yazdım kalbime" yorumu... Bu sırada içi içini yiyen Eşref, ekibe içlerinde bir muhbir olabileceğinden bahseder. Eşref, geçmişini eşeleyen kişiyi bulmakta kararlıdır. Diğer yandan Irmak'ın polisin depoyu bastığını söylemesiyle başka bir muhbirin daha olduğunu fark eden Eşref, soluğu Nisan'ın kapısında alır!

EŞREF RÜYA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri İstanbul'un farklı bölgelerinde yapılmaktadır. Şehrin hem tarihi hem de modern dokusunu yansıtan semtler, dizinin hikayesine özgün bir atmosfer katmaktadır. Boğaz manzaralı sahnelerden dar sokaklara uzanan bu geniş yelpaze, izleyicilere hem görsel hem de duygusal bir zenginlik sunmaktadır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dinçer, Nisan'ı kariyeri için manipüle ederek Eşref'ten uzak tutmaya çalışınca Eşref'in artık sabrı taşar ve Dinçer'i karşısına alır.

Kadir, Tufan'ın başına buyruk hareketlerini kontrol etmeye çalışsa da Tufan, tehlikeli adımlar atarak Kadir'in operasyonunu riske sokar. Gürdallar, evlerine gerçekleştirilen bir saldırı sonrası Tufan'ın peşine takılırlar fakat bu kaçma kovalamanın sonunda kimin avlanacağı belirsizdir.

OYUNCU KADROSU

Eşref Rüya'nın güçlü kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor:

Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper.

24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin merakla beklenen 24. bölüm fragmanı henüz izleyicilerle buluşmadı. Yeni tanıtımın önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor. Takipçiler, fragman yayımlandığında ilk izleyenlerden biri olmak için Kanal D'nin resmi kanallarını ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirler.