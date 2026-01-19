Son dönemde kamuoyunda geniş yankı uyandıran bir yargı süreci, sunucu ve psikolog kimliğiyle tanınan Esra Ezmeci hakkında verilen mahkeme kararıyla sonuçlandı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün denetimiyle başlayan süreç, savcılık soruşturması ve mahkeme aşamasının ardından karara bağlandı. Tartışmaların odağında ise Ezmeci'nin ofis tabelasında yer alan mesleki unvan bulunuyor. Peki, Esra Ezmeci'nin 'klinik psikolog' ünvanı sahte mi? Esra Ezmeci neden hapis cezası aldı, kaç ay? Esra Ezmeci kimdir? Detaylar...

ESRA EZMECİ'NİN 'KLİNİK PSİKOLOG' ÜNVANI SAHTE Mİ?

İddiaların temelinde, Esra Ezmeci'nin Beşiktaş'taki ofisinin girişinde yer alan tabelada "klinik psikolog" ibaresinin bulunması yer aldı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen yıl gerçekleştirilen rutin denetimde, söz konusu unvanın kullanımı tespit edildi.

Denetimin ardından yetkili kurumlar tarafından yapılan resmi incelemede, Esra Ezmeci'nin "klinik psikolog" unvanını kullanmasına olanak tanıyan, mevzuata uygun bir diplomaya sahip olmadığı belirlendi. İnceleme sonucunda, tabelada yer alan bu unvanın gerçeği yansıtmadığı yönünde rapor hazırlandı.

Bu tespit üzerine konu adli mercilere taşındı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmî soruşturma başlatıldı. Hazırlanan iddianamede, Ezmeci'nin yetkisi bulunmadan söz konusu unvanı kullandığı ifade edildi.

ESRA EZMECİ NEDEN HAPİS CEZASI ALDI, KAÇ AY?

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Yargılama sürecinde Esra Ezmeci, klinik psikoloji alanında eğitim aldığını ve bu alanda yüksek lisans yaptığını ifade etti.

Ancak mahkeme, sunulan savunmanın hukuki açıdan "klinik psikolog" unvanının kullanımını yasal hale getirmediği kanaatine vardı. Dosya kapsamındaki belgeler ve resmi inceleme raporları doğrultusunda mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme, Esra Ezmeci'yi "Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun" kapsamında suçlu buldu. Bu çerçevede Ezmeci hakkında 10 ay hapis cezası hükmü kuruldu. Ancak sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verildi.

Kararın ardından Esra Ezmeci'nin dosyayı üst mahkemeye taşıdığı bilgisi paylaşıldı.

ESRA EZMECİ KİMDİR?

Esra Ezmeci, kamuoyunda psikolog ve televizyon programı sunucusu kimliğiyle tanınan bir isimdir. Uzun yıllar boyunca çeşitli medya projelerinde yer almış, psikoloji temelli programlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

Mesleki faaliyetlerini özel ofisinde sürdüren Ezmeci, aynı zamanda kitap çalışmaları ve televizyon ekranlarındaki programlarıyla bilinir. Hakkında açılan dava süreci, mesleki unvanların yasal çerçevede kullanımına ilişkin kamuoyunda geniş çaplı tartışmalara yol açmıştır.