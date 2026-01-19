Esra Ezmeci klinik psikolog mu? Esra Ezmeci'nin klinik psikolog ünvanını kullanma yetkisi var mı?

Esra Ezmeci, televizyon ekranlarından sosyal medyaya, kitap raflarından seminer salonlarına kadar geniş bir kitleye ulaşan bir isim olarak uzun süredir tanınıyor. Psikoloji, kişisel gelişim ve insan ilişkileri üzerine yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Ezmeci, özellikle genç izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Ancak son dönemde kamuoyunda yeniden gündeme gelmesinin nedeni, kullandığı "klinik psikolog" ünvanıyla ilgili yürütülen adli süreçler oldu.

ESRA EZMECİ KİMDİR?

Televizyon programları, sosyal medya paylaşımları ve yayımladığı kitaplarla geniş bir izleyici ve okur kitlesine ulaşan Esra Ezmeci, uzun süredir psikolog, yazar ve televizyon sunucusu olarak tanınıyor. Ancak son dönemde, Ezmeci'nin kullandığı "klinik psikolog" ünvanı, yürütülen adli süreçle birlikte tartışma konusu oldu.

İstanbul doğumlu olan Esra Ezmeci, özellikle insan ilişkileri, evlilik, bağımlılık, kişisel gelişim ve psikolojik dayanıklılık konularındaki çalışmalarıyla biliniyor. Ekranlarda ve sosyal medya platformlarında sunduğu içerikler, özellikle genç izleyici kitlesi tarafından yoğun ilgi görüyor.

ESRA EZMECİ KİMLİĞİ VE MESLEKİ GEÇMİŞİ

Esra Ezmeci, çeşitli açıklamalarında psikoloji alanında eğitim aldığını, klinik psikoloji dersleri gördüğünü ve yüksek lisans yaptığını belirtti. Ayrıca yazdığı kitaplar ve geliştirdiğini belirttiği terapi yöntemleri ile dikkat çekiyor.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Ezmeci:

Psikoloji alanında akademik eğitim aldı,

Klinik psikoloji ve adli bilimler üzerine çalışmalar yaptı,

Kişisel gelişim ve danışmanlık alanında faaliyet gösteriyor.

Ancak tartışmanın odağında, bu eğitimlerin "klinik psikolog" ünvanını resmi olarak kullanmaya yeterli olup olmadığı bulunuyor.

ESRA EZMECİ KLİNİK PSİKOLOG MU?

Esra Ezmeci'nin klinik psikolog olup olmadığı, yürütülen adli süreçle birlikte gündeme geldi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı denetimlerde, Ezmeci'nin Beşiktaş'taki ofisinde yer alan tabelada "klinik psikolog" ifadesinin kullanıldığı tespit edildi.

Bu incelemeler sonucunda:

Ezmeci'nin bu ünvanı kullanmasına imkan tanıyan resmi bir diplomasının bulunmadığı,

Klinik psikolog ünvanının mevzuata göre belirli şartlara bağlı olduğu,

Yetkisiz ünvan kullanımının suç teşkil edebileceği değerlendirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, tespitlerin ardından suç duyurusunda bulundu ve dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi.

ESRA EZMECİ'NİN KLİNİK PSİKOLOG ÜNVANINI KULLANMA YETKİSİ VAR MI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Esra Ezmeci hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Ezmeci'nin yetkisi olmadığı halde farklı bir mesleki ünvan kullandığı ve bu durumun "Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun" kapsamında suç oluşturduğu vurgulandı.

Savcılık özellikle, Ezmeci'nin ofis tabelasında yer alan "klinik psikolog" ifadesini doğrudan suç unsuru olarak değerlendirdi. Ezmeci ise savunmasında, klinik psikoloji alanında dersler aldığını, yüksek lisans eğitimi yaptığını ve ünvanı bilinçli şekilde kullanmadığını ileri sürdü.

MAHKEME KARARI: 10 AY HAPİS, HAGB UYGULAMASI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda:

Esra Ezmeci suçlu bulundu,

10 ay hapis cezasına hükmedildi,

Ancak Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) kararı verildi.

Bu kararla birlikte Ezmeci'nin cezası ertelendi ve belirlenen denetim süresi boyunca yeni bir suç işlememesi halinde hüküm ortadan kalkacak.

ESRA EZMECİ KARARA İTİRAZ ETTİ

Mahkeme kararının ardından Esra Ezmeci, verilen hükme itiraz yoluna gitti. Dosya, üst mahkemenin değerlendirmesine sunuldu. Hukuki sürecin nasıl sonuçlanacağı önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.