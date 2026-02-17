Esra Bilgiç estetik yaptırdı mı? Esra Bilgiç kimdir, kaç yaşında, nereli?

Başarılı projeleri ve dikkat çeken ekran performansıyla adından söz ettiren Esra Bilgiç, bu kez farklı bir iddiayla gündemde. Sosyal medyada dolaşan estetik söylentileri merak uyandırırken, hayranları oyuncunun hayatına dair detayları araştırmaya başladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ESRA BİLGİÇ KİMDİR?

Esra Bilgiç, Türk oyuncu ve modeldir. Geniş kitleler tarafından ilk olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı "Halime Hatun" karakteriyle tanınmıştır. Bu rolle hem Türkiye'de hem de yurt dışında büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Oyunculuğunun yanı sıra modellik de yapmaktadır.

ESRA BİLGİÇ KAÇ YAŞINDA?

14 Ekim 1992 doğumlu olan Esra Bilgiç, 2026 yılı itibarıyla 33 yaşındadır.

ESRA BİLGİÇ NERELİ?

Ankara doğumludur. Eğitim hayatına Bilkent Üniversitesi'nde başlamış, ardından Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenimine devam etmiştir.

ESRA BİLGİÇ'İN KARİYERİ

Oyunculuk kariyerine 2014 yılında Diriliş Ertuğrul dizisiyle adım atmıştır. 4 sezon boyunca Halime Hatun karakterini canlandırmış ve performansıyla çeşitli ödüller kazanmıştır.

Sonrasında yer aldığı projelerden bazıları şunlardır:

Bir Umut Yeter (2018) – Derya Akar

Ramo (2020-2021) – Sibel Kaya

Kanunsuz Topraklar (2021-2022) – Gülfem Paşazade

Adanış: Kutsal Kavga (2022) – Cemre Haznedar

Atatürk 1881-1919 (2023-2024) – Madame Corinne

Romantik Hırsız (2024, Netflix) – Alin

Zamanın Kapıları (2024-) – Nevra

Bir İhtimal Daha Var (2025, Netflix) – Seda Saygun

Ayrıca çeşitli ödüller kazanmış; Sosyal Farkındalık Ödülleri, Anadolu Medya Ödülleri ve Türkiye Gençlik Ödülleri'nde "En İyi Kadın Dizi Oyuncusu" gibi kategorilerde ödüle layık görülmüştür.

ESRA BİLGİÇ ESTETİK YAPTIRDI MI?

Medya haberlerinde veya Esra Bilgiç'in kendi açıklamalarında estetik operasyon yaptırdığına dair herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Kamuoyuna yansıyan ya da doğrulanmış bir estetik müdahale açıklaması bulunmamaktadır.