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Eşkıya filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Eşkıya filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Eşkıya filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Eşkıya filmi oyuncuları kim, konusu ne?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Eşkıya filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Eşkıya konusu, özeti ve Eşkıya oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Eşkıya filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Eşkıya filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Eşkıya filmini izleyecek olanların merak ettiği Eşkıya konusu nedir, Eşkıya oyuncuları kimler ve Eşkıya özeti gibi konuları inceliyoruz.

EŞKIYA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Eşkıya filminin çekimleri ağırlıklı olarak Şanlıurfa ve İstanbul'da gerçekleştirildi. Filmin Baran karakterinin yıllar sonra köyüne döndüğü sahneler Şanlıurfa'da çekilirken, hikâyenin büyük bölümü İstanbul'un tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan Beyoğlu, Tarlabaşı, Haydarpaşa, Balat ve çevresinde çekildi. Filmde Cudi Dağları'nda geçen olaylar anlatılsa da çekimler farklı bölgelerde tamamlandı.

EŞKIYA FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yönetmenliğini Yavuz Turgul'un yaptığı Eşkıya, 1996 yılında çekildi ve 29 Kasım 1996 tarihinde vizyona girdi. Gösterime girdiği dönemde büyük ilgi gören yapım, milyonlarca izleyiciye ulaşarak Türk sinema tarihinin en önemli gişe başarılarından birine imza attı ve sektörün yeniden canlanmasında önemli rol oynadı.

EŞKIYA FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, 35 yıl hapis yattıktan sonra özgürlüğüne kavuşan Baran isimli eski bir eşkıyanın hikâyesini anlatıyor. Köyüne dönen Baran, doğduğu toprakların baraj suları altında kaldığını öğrenir. Ayrıca en yakın arkadaşı Berfo'nun kendisine ihanet ettiğini, çocukluk aşkı Keje ile birlikte İstanbul'a kaçtığını keşfeder. Bunun üzerine İstanbul'a giden Baran, burada Cumali isimli gençle tanışır. İkilinin yollarının kesişmesiyle intikam, dostluk, aşk ve adalet temaları etkileyici bir anlatımla izleyiciye sunulur.

EŞKIYA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin güçlü oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

• Şener Şen – Baran

• Uğur Yücel – Cumali

• Sermin Hürmeriç – Keje

• Yeşim Salkım – Emel

• Kamran (Kamuran) Usluer – Berfo

• Özkan Uğur – Sedat

• Ülkü Duru

• Güven Hokna

• Kayhan Yıldızoğlu

• Necdet Mahfi Ayral

• Kemal İnci

• Settar Tanrıöğen

• Selim Erdoğan ve birçok başarılı oyuncu.

EŞKIYA FİLMİ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Eşkıya, yalnızca güçlü hikâyesiyle değil, aynı zamanda Türk sinemasında gişe rekorları kırarak sektöre yeni bir soluk getirmesiyle de öne çıkıyor. Şener Şen ile Uğur Yücel'in unutulmaz performansları, Erkan Oğur'un müzikleri ve Yavuz Turgul'un anlatımı sayesinde film, aradan geçen yıllara rağmen en çok izlenen ve en çok konuşulan yerli yapımlar arasında yer almaya devam ediyor. 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
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