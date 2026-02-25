Eskişehir okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe Eskişehir'de okul yok mu (ESKİŞEHİR VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Eskişehir Valiliği, 26 Şubat Perşembe günü için kar tatili kararı alıp almadığı konusunda bir açıklama yapacak. Eskişehir'deki öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Valilikten gelecek kar tatili kararı, öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği bir haber olacak.

ESKİŞEHİR HAVA DURUMU

Eskişehir Buz Kesecek: Kar Yağışı ve Ayaz Kapıda

Eskişehir genelinde perşembe gününden itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgası etkisini artırıyor. Şehir merkezinde kar yağışı beklenirken, gece saatlerinde termometrelerin dondurucu seviyelere inmesi öngörülüyor.

26 Şubat Perşembe: Kar Sağanakları ve Keskin Soğuk

Perşembe günü Eskişehir'de gökyüzü çok bulutlu olacak ve günün ilk saatlerinden itibaren kar sağanakları kendisini gösterecek.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: 1°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -5°C

• Detay: Kar yağışı ihtimali gün içinde %45 seviyelerinde. Kuzeyden esecek sert rüzgar (saatte 20-25 km) nedeniyle hissedilen sıcaklık gün boyu sıfırın altında kalacak.

27 Şubat Cuma: Parçalı Bulutlu ve Şiddetli Ayaz

Haftanın son iş gününde yağışlar şehri terk ediyor ancak yerini dondurucu bir ayaza bırakıyor. Cuma günü Eskişehir adeta buz pistine dönecek.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: 0°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -9°C

• Detay: Yağış ihtimali %10'a düşerken, gökyüzünün açılmasıyla birlikte gece saatlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin çok altına inecek. Nem oranının düşmesiyle kuru soğuk (ayaz) etkili olacak.

Eskişehirlilere Önemli Uyarı: Özellikle Porsuk Çayı çevresinde ve ara sokaklarda oluşabilecek şiddetli buzlanma nedeniyle yayaların ve sürücülerin azami dikkat göstermesi gerekmektedir. Gece saatlerinde beklenen -9°C derece soğuk nedeniyle su sayaçlarının korunması ve araç antifriz kontrollerinin yapılması tavsiye edilir.

ESKİŞEHİR OKULLAR TATİL Mİ?

26 Şubat Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.